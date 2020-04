Empleados de Disney entran en licencia no remunerada por covid-19

LEA TAMBIÉN

Empleados de Disney entrarán en licencia forzada sin remuneración como parte del “devastador impacto” de la pandemia de la covid-19, que obligó a cerrar sus parques temáticos y paralizar parte de su operación, informó la compañía el jueves 2 de abril del 2020.

“Los empleados de Disney han recibido su pago completo y los beneficios durante este tiempo y nos hemos comprometido a pagarles hasta el 18 de abril, para un total de cinco semanas adicionales de compensación”, indicó la empresa en un comunicado.



“Sin una clara indicación de cuándo podemos reiniciar nuestros negocios, estamos obligados a tomar la difícil decisión de dar el siguiente paso y dejar cesantes a los empleados cuyos trabajos no son necesarios en este momento”.



Disney no especificó cuántos empleados quedarán sin trabajo, aunque indicó que mantendrán sus beneficios de seguro médico durante este período e indicó que podrán acceder a los USD 600 semanales como parte del paquete de alivio aprobado por el gobierno federal.



Solo en su división de parques, tiene 177 000 empleados.



Según el sitio de CNBC, la medida, que entra en vigor a partir del 19 de abril, afectará a los empleados no protegidos por sindicato.



La semana pasada, el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo que planeaba renunciar a su salario hasta que las cosas mejoren, mientras que el director ejecutivo Bob Chapek accedió a recortar su salario base en 50%.



Según Forbes, Iger ganó un total de USD 47,5 millones en 2019, incluidos los premios en acciones y una bonificación de USD 21,8 millones. Chapek, por su parte, tiene un salario base de USD 2,5 millones de dólares, más una bonificación de USD 7,5 millones y un incentivo anual a largo plazo de USD 15 millones.

Disney registró un volumen de negocios de USD 69 600 millones den 2019, 38% de su división de parques.