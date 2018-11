Emma Coronel, la mujer a la que 'El Chapo' Guzmán no deja de mirar en el juicio en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Emma Coronel, la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán desde el año 2007, ha sido otra de las protagonistas del juicio en donde es procesado el narcotraficante. La mujer, de 29 años de edad, ha asistido todos los días a la Corte de Nueva York, en Estados Unidos, en donde se conocen detalles de las operaciones del mexicano, al que la Fiscalía acusa de haber enviado 155 toneladas de cocaína a ese país.

La mujer, exreina de belleza, tiene dos hijas gemelas con 'El Chapo'. Junto a ellas, ha visitado a su esposo en la prisión de máxima seguridad de EE.UU., a donde fue extraditado hace dos años, tras sus dos fugas cinematográficas de prisiones mexicanas en 2001 y 2015. La misma presencia infaltable mantiene en la Corte.



Las prensa internacional ha destacado la presencia continua de Coronel en el juicio que comenzó desde el pasado 13 de noviembre del 2018. 'El Chapo' la busca entre los asistentes y mira con insistencia. La mujer le devuelve el gesto y se comunica con él, a través de sonrisas, besos a la distancia y miradas, pues el juez no ha permitido que el acusado tenga ningún contacto físico con ella, e incluso le negó el único pedido que el líder del cartel de Sinaloa hizo a las autoridades: poder abrazar a su esposa. La solicitud fue negada para evitar el riesgo de que ambos se envíen mensajes en clave.



El pedido del abrazo y las miradas continuas de la pareja ha generado el interés de distintas agencias de noticias. El periodista y escritor José Reveles, citado por la BBC, señaló que Coronel es “el amor de la vida” del capo de 61 años.



El comunicador opina así por la fidelidad y lealtad que la mujer ha demostrado hacia el capo. Reveles se refiere a las largas jornadas de las audiencias, a las que asiste Coronel y se mantiene cerca al narcotraficante.



“Es una mujer muy bella, no tiene todavía ni treinta años, ha sido leal con él”, manifestó el escritor a BBC Mundo.



Otros periodistas, como Gerardo Lissardy, menciona la asistencia de Coronel, desde el principio hasta el fin de las jornadas diarias del juicio. El reportero asegura que cuando "El Chapo" ingresa, su primer gesto es saludar a Emma a la distancia.

Emma Coronel, la esposa de 'El Chapo' Guzmán, va a todas las audiencias del juicio que se sigue en contra del narcotraficante en EE.UU. Foto: AFP



Lissardy también contó que en una ocasión, el juez del caso Brian Cogan hizo un llamado de atención al mexicano en el inicio de una audiencia, pues Guzmán no apartaba la mirada de su esposa, quien presenciaba el juicio desde la primera fila del público en la sala.



Los abogados defensores de 'El Chapo', durante el juicio, han señalado que el mexicano era solo un empleado más y tratan de desvirtuar que Guzmán ocupada el mayor cargo en el cártel de Sinaloa.



El escritor José Reveles dijo a la agencia AFP, que “las doce personas que están en el jurado no son conocedores del narco (...) los puede impresionar un discurso como este, diciendo, 'no es el gran capo internacional que asegura el gobierno de Estados Unidos, es un empleado menor, un soldado de este ejército'”.



Reveles cree que la única expresión sincera de 'El Chapo' en el juicio ha sido el beso que lanzó a su esposa, Emma Coronel, y su frustrada petición de que le dejen abrazarla.



Desde el punto de vista legal, el exfiscal Samuel González indicó que “la pena mínima en este caso son 20 años, pero si es uno de los jefes alcanzaría la cadena perpetua. La defensa trata de probar desesperadamente que el líder era Zambada”.



Jesús 'el Rey' Zambada, exaliado de 'El Chapo' y hermano de Ismael 'Mayo' Zambada, otro líder del cártel de Sinaloa, es el testigo que colabora con el Gobierno en el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. El detenido acusó a varios exfuncionarios del gobierno de México de haber colaborado con el esposo de Coronel.