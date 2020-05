Emisión de pasaporte ordinario se reanuda de modo parcial el 1 de junio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A partir del lunes 1 de junio se reanudará el reagendamiento de turnos para la emisión de pasaporte en Quito, Guayaquil y Cuenca, informó este jueves 28 la Dirección del Registro Civil.

Para los usuarios que tenían prevista una cita para marzo y abril -y que debido al estado de excepción no pudieron realizar el trámite-, la institución agregó que, de manera prioritaria, serán contactados para una nueva fecha de atención.



"Las personas de grupos vulnerables no requieren agendamiento previo. El trámite es personal y la entrega de turnos no tiene costo", apuntó.



Para acceder a este documento, se requiere de la cédula de identidad, pasaporte anterior para anulación (en caso de renovación) y el comprobante de pago de los USD 70 que cuesta este documento.



La atención se dará en las agencias habilitadas para este servicio en las tres ciudades.