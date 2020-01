La emisión de facturas no modificará el precio oficial del gas doméstico

LEA TAMBIÉN

Los distribuidores de gas doméstico o gas licuado de petróleo (GLP) mantuvieron este 6 de enero del 2020 una reunión para conocer cómo aplicar el 12% del impuesto al valor agregado (IVA) en este producto.

Previo a este encuentro, los distribuidores de este combustible consideraban que al estar obligados desde este año a emitir facturas de manera electrónica debían incluir el 12% del IVA al precio oficial del gas doméstico, lo que implicaba que haya un incremento en el costo, pero esto fue aclarado en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).



José Franco Magallanes, director de Control Técnico de Combustibles de la ARCH, explicó que este derivado tiene incluido ya el IVA en el precio, por lo tanto, su costo no debe variar.



La disposición para que los distribuidores de gas doméstico facturen de manera electrónica responde a la resolución 431 del 2018 del Servicio de Rentas Internas (SRI). En esta se establecía que desde enero del presente año las personas que se dedican a esta actividad económica deben cumplir con este procedimiento.



“Esto no debe influir en el precio de venta oficial del gas. El gas no sube. La facturación es para formalizar la actividad que realizan los distribuidores”, aclaró Franco.



En el caso de los distribuidores de GLP que hacen entregas a domicilio tampoco está autorizado un incremento del precio fijado en función del servicio. En el caso de que existan cobros excesivos las personas pueden denunciar al 1 800 Lo Justo (5658 786).



Por su parte Danny Gaibor, asesor jurídico de la Asociación de Distribuidores de Gas Luz de América, dijo que la inquietud en este gremio se produjo, porque al estar obligados a emitir facturas electrónicas desde este año, se solicitó gravar con el 12% este derivado en ciertas provincias.



Sin embargo, tras la reunión que se mantuvo este lunes 6 se aclararon estas dudas y se solicitó que el SRI capacite a los distribuidores para que cumplan con este procedimiento, precisó Gaibor.