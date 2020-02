Emisarios de Juan Guaidó exponen en México su plan pos-Maduro

LEA TAMBIÉN

Reinaldo Díaz, representante en México del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de naciones como mandatario encargado, presentó este viernes 21 de febrero del 2020, en Ciudad de México la hoja de ruta para "la reconstrucción" de ese país una vez acabe el Gobierno de Nicolás Maduro.

Díaz describió frente a diplomáticos y empresarios el llamado Plan País, una guía elaborada por técnicos y políticos de la oposición para enderezar a esa nación en las primeras horas de una Venezuela "democrática".



Según explicó el representante de la Asamblea Nacional venezolana, el documento, que ya ha sido presentado en otros países como Brasil o Estados Unidos establece políticas públicas para "recuperar" Venezuela y una serie de directrices para atraer inversiones en los diversos sectores productivos del país.



"Bienvenidos a la recuperación económica más rápida del siglo XXI", resaltó el representante de Guaidó en declaraciones a los periodistas.



El plan se divide en cuatro etapas -técnica, política, social y legislativa- y el objetivo de la oposición es que comience a ser ejecutado en las primeras 90 horas tras la eventual caída de Maduro. En una primera etapa, habría una fase de emergencia que se extendería tres meses.



"Queremos pensar en grande", declaró Díaz, y por ello señaló la importancia de la buena relación con México, pues es "el país más cercano geográficamente a Venezuela con la capacidad productiva que Venezuela necesita para su recuperación".



Durante el acto con empresarios y diplomáticos en la capital mexicana también participó el diputado venezolano y presidente de la comisión Plan País, Juan Andrés Mejía, quien repasó el declive económico y social de Venezuela en los últimos años.



Mejía reconoció que los venezolanos "no dimensionan a veces" la magnitud de la crisis que vive el país y apuntó a una transformación de la economía como la primera clave para empezar a darle la vuelta.



"Así como el petróleo es lo que hemos sido y lo que somos, el turismo es lo que podemos llegar a ser si tomamos las decisiones correctas", subrayó.



La crisis económica derivada en primer lugar por la mala marcha del petróleo venezolano, defendió el diputado de la Asamblea, "ha traído como consecuencia una crisis social, que es la otra cara de la moneda".



Según aclaró Mejía, el salario mínimo mensual en Venezuela está, con el cambio actual, en unos USD 5 dólares y a eso se le suman otros problemas como que "la mitad del territorio aproximadamente tiene ya presencia de grupos armados irregulares".



Sobre cuándo se producirá un cambio político en Venezuela que acabe con el Gobierno de Maduro y permita activar este plan, Mejía enfatizó que "la respuesta no es sencilla", pero se dijo convencido de que ocurrirá "pronto".



"Las condiciones existen para que se produzca un cambio y el régimen de Maduro transmite una imagen de fuerza que no existe", opinó.