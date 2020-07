291 emergencias de violencia intrafamiliar se han reportado a diario durante la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

"Mi papá me amenaza de muerte","Mi papá me agrede", "Mi marido me está pegando", "Mi marido se levantó grosero, intentó pegarme y se quiere llevar a mi hijo", son parte de las 291 llamadas de emergencia que recibe a diario el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, relacionadas con violencia intrafamiliar.

Desde que se inició la emergencia sanitaria en el Ecuador, el 12 de marzo del 2020, hasta el lunes 20 de julio, el ECU 911 ha coordinado la atención de 38 288 emergencias por violencia intrafamiliar. Esto significa que a diario 291 personas llamaron al 911 porque fueron víctimas de violencia, informó este martes 21 de julio Juan Zapata, director General del ECU 911, en un comunicado.



Las provincias que mayor complicación tienen son Guayas con el 38%, Pichincha 24%, Tungurahua tiene el 6% y Santo Domingo de lo Tsáchilas registra el 4%.



Zapata también señaló que el "ECU 911 tiene un protocolo prioritario para la asistencia de este tipo de casos, que se inicia con la recepción de la alerta, la coordinación específica de la misma y la articulación de los recursos de primera respuesta más próximos al lugar del reporte". Estas llamadas se categorizan como Clave Roja, ya que existe un riesgo inminente a la vida de las personas.



Además, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar y llamar al 911 si son víctimas o testigos de algún caso de violencia intrafamiliar. "No tengan miedo a denunciar, llamen 911 cuando sean víctimas de violencia. También dar un mensaje a la comunidad cuando usted escuche en su departamento, en su condominio, en su urbanización que hay personas que están siendo víctimas de violencia llamen al 911", dijo.