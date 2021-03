Colapsos estructurales, inundaciones y caídas de árboles son parte de las emergencias que se produjeron en Quito por las lluvias

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días causan estragos en Quito. Un informe de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EM Seguridad) señala que hasta las 20:00 ayer, 18 de marzo del 2021, se reportaron cuatro inundaciones, dos caídas de árboles, cuatro colapsos estructurales, cuatro movimientos de masas, un desbordamiento de río, entre otras emergencias.

Una de las alertas más graves se produjo a las 05:48 de ayer. Una pared cayó al interior de dos viviendas ubicadas en el conjunto residencial D’ Lu Village, en Santo Domingo de Conocoto, valle de Los Chillos, oriente de la urbe.



Tatiana Arias, presidenta del conjunto residencial, informó que no hubo heridos y tampoco fallecidos, solamente pérdidas materiales. “No es la primera vez, hoy fue la emergencia más grande, la anterior fue hace tres semanas y se cortó el cerco eléctrico”.



Los técnicos del Municipio informaron que la urbanización se encuentra colindante con un talud de aproximadamente 10 metros de altura y posee una pared de cerramiento de bloque, la cual se desplomó al humedecerse por las lluvias.



Una inundación se produjo en la avenida Diego Vásquez de Cepeda, junto a la estación de La Ofelia, norte de la capital. Dos buses y un vehículo pequeño quedaron atrapados. Las instalaciones de una lavadora de autos se afectaron por el agua que alcanzó una altura de 1,20 metros. “Todo ocurrió a las 14:00. Se taparon las alcantarillas y el agua bajaba como río. En 10 minutos todo se acabó”, manifestó el trabajador Ramiro Alba.



Al interior de la construcción se destruyeron muebles y electrodomésticos. “Dos aspiradoras para limpiar autos y un compresor se acabaron, no alcanzamos a salvarlas. Las pérdidas ascienden a USD 3000”, manifestó Fernando Alba, propietario de ese negocio.



Hoy temprano, varias personas limpiaban el lodo y el agua que ingresó en la casa. “En otras emergencias registradas en años anteriores también se destruyeron aspiradoras”.



En el barrio San Cayetano de La Pampa, vía a la Mitad del Mundo, la creciente del río Monjas afectó las bases del puente. El Cuerpo de Bomberos de Quito ( CBQ) cerró el paso por precaución mientras los técnicos del Municipio inspeccionan la zona. “Las fuertes lluvias carcomen el talud de los terrenos. Hemos pedido al Municipio que nos construyan unos gaviones, pero nos dijeron que no tienen dinero para ayudar”, dijo Manuel Gómez, vicepresidente del vecindario.



Preocupado, el dirigente expresó que las bases están a punto de colapsar y allí se ubica el tubo que suministra agua potable al sector.