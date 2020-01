EE.UU. prohíbe ingreso a extranjeros que han visitado China recientemente; compatriotas repatriados desde Wuhan son puestos en cuarentena

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 31 de enero de 2020 que prohibirá el ingreso al país de los extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días y declaró un emergencia pública por la propagación del coronavirus.

La medida para impedir la entrada de visitantes desde China estará en vigencia desde el próximo domingo 2 de febrero, según anunció el Gobierno.



Asimismo, el Gobierno anunció una inusual orden federal de cuarentena para 195 ciudadanos que fueron repatriados de la ciudad china de Wuhan. El número de muertos en China aumentó el viernes a 213 y las infecciones totales suman casi 10 000 personas, superando la epidemia de SARS de hace dos décadas. Más de 20 países han confirmado casos.

“Esta orden es parte de una respuesta agresiva de salud pública, cuyo objetivo es prevenir en la mayor medida posible la propagación comunitaria de este nuevo virus en Estados Unidos”, dijo Nancy Messonnier, directora de la unidad de enfermedades respiratorias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el ente federal que atiende amenazas a la salud pública en el país.



“Preferiríamos ser recordados por reaccionar de forma exagerada y no por hacerlo de manera insuficiente”, apuntó.



El avión que transportaba a los ciudadanos repatriados, incluidos diplomáticos y sus familias, aterrizó hace dos días en una base miliar en Riverside, California, y las autoridades dijeron inicialmente que se pediría a los pasajeros que se aislaran voluntariamente por hasta 72 horas.



Por ahora, ninguno de los individuos mostró síntomas del nuevo coronavirus 2019.



Muestras de sangre del grupo fueron enviadas a la sede central de los CDC en Atlanta que siguen bajo análisis, pero Messonnier advirtió que incluso un resultado negativo no significa que una persona esté fuera de peligro dado que nueva información señala transmisiones del virus por personas asintomáticas.



La orden federal de cuarentena se conoció después de que uno de los evacuados intentara abandonar la base y el estado de California lo pusiera en cuarentena, dijo otro funcionario de los CDC, Marty Citron, pero negó que esto haya motivado la decisión.



El aislamiento se requiere para personas que han estado expuestas a una enfermedad pero que aún no están enfermas, según los CDC. “La última vez que se emitió una orden de cuarentena fue en la década de 1960 por viruela”, dijo Citron.



Hasta ahora Estados Unidos ha confirmado seis casos de coronavirus y mas de 120 están en estudio.