Los Ríos incrementa controles de ingreso a la provincia; Prefectura entregará 20 arcos de desinfección

Los Ríos incrementó los controles de ingreso y salida de la provincia por emergencia sanitaria por covid-19, desde el domingo 5 de abril del 2020, así lo informó el gobernador Camilo Salinas.

En 35 ‘checkpoints’ o puntos de ingreso a la provincia se ubicarán: 2 000 uniformados de la Policía Nacional, 300 miembros de las Fuerzas Armadas y 330 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador.



“Se ha coordinado el refuerzo de los controles con estas tres entidades para ser más estrictos y proteger a quienes habitan en territorio fluminense. Ahora solo podrán ingresar o salir de la provincia quienes tengan un justificativo válido”, dijo el funcionario.



La tarde del domingo, en reunión virtual con los 13 alcaldes de la provincia, el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial determinó que quienes tienen acceso para entrar y salir son los vehículos de los sectores estratégicos, productivos, alimentación, insumos médicos, transporte de carga, ambulancias y ciudadanos que fundamenten su traslado a la provincia.



“Los alcaldes tienen la tarea de controlar en los puntos de ingreso a sus respectivos cantones”, dijo el funcionario. Resaltó, además que el alcalde de Pueblo Viejo ha adquirido pruebas rápidas para detectar el covid-19 a quienes entran al cantón fluminense.



Salinas recordó que se mantiene la prohibición de circulación entre provincias para todos los ciudadanos así como la suspensión de transporte internacional, interprovincial e intracantonal de pasajeros durante el mes de abril.



Durante una rueda de prensa virtual este lunes 6 de abril del 2020, el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, solicitó mayor apoyo del Gobierno Nacional para dotar de recursos e insumos médicos a la provincia y así evitar más muertes.



“Es un atentado que se diga que todo está bien cuando no es así. No podemos ser irresponsables, los funcionarios deben poner la voz de alerta para poder obtener recursos del Estado y no perder más vidas”, dijo el funcionario cuando se le consultó sobre los recursos y cantidad de respiradores con los que cuenta la provincia para la emergencia sanitaria.



Espera que en los próximos días el Gobierno preste mayor atención a la actualidad de la provincia fluminense, que es la tercera con mayor afectación por el virus, con 158 contagiados y 10 fallecidos. Terán dijo que apoyará en la instalación de centros de aislamiento en la provincia. En Quevedo, por ejemplo, se realiza la limpieza y desinfección del lugar que servirá como albergue de acogida para pacientes positivos de covid-19 con síntomas leves.



Como parte del trabajo de la Prefectura en coordinación con las diferentes alcaldías, la autoridad indicó que 1 400 kilómetros han sido fumigados y desinfectados y, que 20 arcos para sanitizar se entregarán a todos los cantones en esta semana de este lunes, 6 de abril.



Además de la repartición de 50 000 kits de alimentación y la entrega de sueros, dosis de vitamina C, Complejo B, mascarillas y gel antibacterial a los miembros de la primera línea de acción.



El Prefecto de Los Ríos señaló que, al ser una provincia agropecuaria en la que parte de su producción se destina a la exportación y consumo local, se debe asegurar y precautelar la salud y movilidad de los trabajadores del campo.



“Detectamos problemas de logística en las fincas. Por esta razón, se delinearán rutas de recorrido para que los trabajadores puedan llegar a su lugar de trabajo y así preservar el trabajo en campo”, planteó.