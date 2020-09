Emco pagará liquidaciones en tres fechas a los extrabajadores de empresas públicas

LEA TAMBIÉN

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) estableció un cronograma con tres fechas para el pago de las liquidaciones de las personas desvinculadas de las ocho empresas que están en proceso de liquidación desde mayo del 2020.

Esas empresas son Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), Ferrocarriles, Correos, Tame, Ecuador Estratégico, Siembra, el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) y Medios Públicos.



El presidente de Emco, José Andrés López, detalló este jueves 10 de septiembre del 2020, que esta semana se cancelarán USD 16,4 millones a un primer grupo de personas, en el que están los extrabajadores de medios públicos. Para medios públicos se asignó un monto de alrededor de USD 8 millones.



Otros USD 6,5 millones se pagarán 15 días después de la primera fecha; esto es, hasta el 27 de septiembre aproximadamente.



El último monto, de USD 15,5 millones se pagará 15 días después; es decir, hasta el 11 de octubre aproximadamente.



Según López, en julio pasado, el Ministerio de Finanzas realizó la asignación presupuestaria de USD 38,4 millones para el pago de los haberes de las personas que serían desvinculadas; no obstante, esto no significa que el Ministerio entregó el efectivo como tal, aclaró.



López dijo que la asignación presupuestaria se refiere al acto de definir cuál es el monto que se requerirá para algún tema en el presupuesto. El dinero de la asignación para liquidaciones no se había hecho efectivo todavía porque tenían que cumplirse procesos administrativos previos por parte de cada entidad, aclaró.