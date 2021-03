La Embajadora de la Unión Europea abandona Venezuela tras ser expulsada por Nicolás Maduro

La última embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, abandonó este martes 2 de marzo del 2021 Venezuela, tres días después de que venciera el plazo que le dio el Gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el país y la nombrara persona non grata en respuesta a las sanciones del bloque comunitario contra 19 venezolanos.

Antes de dejar el país, y sin hacer ningún anuncio al respecto, Brilhante hizo una publicación en su cuenta de Twitter en la que aseguró querer a Venezuela y agradeció a sus ciudadanos por el cariño recibido.



"Gracias infinitas a todos los venezolanos por su cariño, reconocimiento y afecto. Los llevo a todos en tantos recuerdos hermosos. Mi corazón se queda aquí. Te quiero, Venezuela", escribió.

Hoy #2Mar #Caracas me regaló el amanecer más bello con el #Avila en todo su esplendor. Gracias infinitas a todos los venezolanos por su cariño, reconocimiento y afecto. Los llevo a todos en tantos recuerdos hermosos. Mi corazón se queda aquí. Te quiero #Venezuela 🇻🇪@UEenVenezuela pic.twitter.com/i4dIXpXZ90 — Isabel Brilhante Pedrosa (@EmbajadoraUECCS) March 2, 2021



La expulsión de Brilhante Pedrosa fue ordenada el pasado 24 de febrero por Maduro.



Inicialmente, le otorgó un plazo de 72 horas para salir de Venezuela que fue prolongado hasta hoy, a petición de la diplomática por la escasez de vuelos.



Maduro no se pronuncia, la oposición le agradece



Hasta el momento, Maduro, ni ningún otro miembro del Ejecutivo se ha pronunciado acerca de su salida del país, que se produjo ajena a los focos de los medios de comunicación.



En el extremo opuesto se ubicó el sector de la oposición aglutinado alrededor de Juan Guaidó, quien ya había expresado su solidaridad con Brilhante.



"Nos solidarizamos con la embajadora de la UE en Caracas, quien siempre ha demostrado estar (en) apoyo de los derechos humanos y la democracia en Venezuela en nombre de Europa", dijo en Twitter, el mismo día que se ordenó la expulsión de la diplomática, el líder opositor Juan Guaidó.



Leopoldo López, mentor de Guaidó y residente en España, aseguró este martes 2 de marzo en Twitter que "la dictadura" que considera que ejerce Maduro "no solo obliga a los venezolanos a salir del país, sino también a quienes, sin importar la nacionalidad que tengan, se preocupan por el bienestar y la libertad" en el país.



"Gracias embajadora. Estamos seguros de que su trabajo por el bien de los venezolanos la seguirá donde vaya", dijo López en un mensaje en el que retuiteó la despedida de la diplomática.



Un comentario similar le dedicó la exdiputada Delsa Solórzano, muy cercana a Guaidó, que calificó a Brilhante Pedrosa de "amiga entrañable".



En referencia al montañoso Parque nacional El Ávila, que marca el final de Caracas y perfila el paisaje de Caracas, del que se despidió la portuguesa en la mañana, Solórzano le dijo que esos cerros estarán "anhelantes" esperando su regreso "junto a millones de venezolanos que volverán en libertad".



"Esta siempre será tu casa. Gracias por tu compromiso democrático", concluyó.



La segunda expulsión



La decisión adoptada por Maduro el pasado 24 de febrero fue la segunda en este sentido del mandatario venezolano, quien ya ordenó la salida de Brilhante de Venezuela en junio de 2020, para, posteriormente, revertir la decisión tres días después y dejando sin efecto la orden de expulsión.



En esta ocasión, la decisión de expulsar a la embajadora partió de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), un poder donde el chavismo controla el 92% de los escaños.



La Cámara exhortó al Ejecutivo a expulsar a Brilhante Pedrosa, en respuesta a las sanciones del bloque comunitario contra 19 venezolanos, entre los que figuran diputados y funcionarios del Estado.



En respuesta a la expulsión de su embajadora, Bruselas declaró también persona non grata a la jefa de la misión de Venezuela ante la UE, Claudia Salerno, acerca de cuyo posible regreso no hay información.



Sin embargo, la decisión de la UE no implica la salida obligada de la diplomática venezolana de territorio comunitario, porque Salerno es también la embajadora ante Bélgica y Luxemburgo.



EFE consultó a varias fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores acerca del retorno de Salerno sin obtener respuesta.