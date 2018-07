Bolivia abre investigación sobre deceso de embajadora de El Salvador

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Salud y la Fiscalía de Bolivia abrieron investigaciones sobre la muerte de la embajadora de El Salvador, Maddelin Brizuela, tras la denuncia de que varias clínicas y hospitales de La Paz se habían negado a brindarle atención médica.

“Se están tomando las acciones pertinentes, se está haciendo una investigación, que es lo que amerita por parte de la instancia pertinente que tiene que ver con la temática”, afirmó el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, en la primera reacción oficial sobre el deceso, el lunes.



La ministra consejera de la embajada, María Vásquez, relató que Brizuela, de 38 años, sufrió un malestar, que no precisó, y buscó desde la madrugada del viernes atención médica, pero siete clínicas y hospitales se negaron a atenderla, esgrimiendo razones como falta de espacio o de personal.



La declaración de la ministra consejera motivó que también la Fiscalía de La Paz abriera una investigación.



“De oficio, la Fiscalía abrió un proceso de investigación por la muerte de la embajadora de El Salvador. Se investigará si hubo denegación de auxilio en las clínicas a donde ella acudió”, dijo al diario La Razón el representante del Ministerio Público, Edwin Blanco.

Sin embargo, la cancillería salvadoreña afirmó este miércoles que la diplomática sí había recibido atención médica.



“La diplomática salvadoreña recibió atención de manera inicial en un centro de salud del que, posteriormente, por la urgencia de su condición, fue trasladada a un segundo en el que se le brindó el tratamiento médico requerido y donde, a pesar de ello, lamentablemente ocurrió su fallecimiento”, dijo el canciller en funciones, Carlos Castaneda, al leer un comunicado en San Salvador.



“Respecto a diferentes declaraciones y noticias en torno al fallecimiento de la embajadora Brizuela, la cancillería manifiesta que dichas afirmaciones no constituyen declaraciones oficiales de esta cartera de Estado”, agregó Castaneda, al desautorizar a su ministra consejera en Bolivia.



Uno de los centros médicos privados mencionado por la ministra consejera es la Clínica Alemana, pero este centro médico lo negó.

“Se ha hecho la revisión de los registros que tenemos, de emergencia, internaciones y demás, y la señora Brizuela no figura, no está registrada”, dijo un portavoz de la clínica.



“No tenemos ninguna información de ese tipo y (Brizuela) no ha pasado por acá”, dijo por su parte un responsable de la clínica Cemes .



Se desconoce qué tipo de dolencias sufría Brizuela, quien era licenciada en Trabajo Social y había asumido como embajadora en La Paz en septiembre de 2016.



El féretro con los restos mortales de la diplomática llegó a El Salvador, en donde serán velados en una capilla ardiente en un salón de honor de la cancillería.



“Rendimos nuestro más sincero homenaje a Maddelin, verdadera luchadora de la vida” , dijo el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén ante el féretro de la fallecida diplomática, a quien el gobernante concedió como un homenaje póstumo la medalla al mérito diplomático por su trayectoria.