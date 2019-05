Embajador de Venezuela en Ecuador acoge con beneplácito propuesta de visados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El embajador de Venezuela en Ecuador, René De Sola, designado por Juan Guaidó, acogió este sábado 25 de mayo de 2019 con beneplácito la propuesta del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, de implementar una visa humanitaria para los venezolanos.

En un comunicado la Embajada de Venezuela en Ecuador leal a Guaidó, se dirige a la comunidad venezolana a la que explica que De Sola "fue informado sobre la propuesta de implementar una visa humanitaria para todos los venezolanos que viven en Ecuador".



Y explica que dicha propuesta, que fue anunciada el viernes 24 de mayo de 2019 por Moreno en un discurso ante la Asamblea Nacional (Parlamento), "busca atender la grave crisis de movilidad y regularidad que viven nuestros compatriotas".



En esta línea el embajador nombrado por el líder del legislativo venezolano, el opositor Guaidó, tiene previsto mantener una serie de encuentros con los organismos involucrados en cuestiones migratorias "con el fin de que la misma se pueda concretar en el menor tiempo posible".



De Sola solicitará la próxima semana diversas reuniones con la Presidencia de la República, la Cancillería, el Ministerio del Interior y la Asamblea Nacional de Ecuador para abordar los detalles de la propuesta del mandatario.



Por otro lado, el comunicado pidió a la comunidad venezolana en el país andino no hacerse eco de falsos rumores o informaciones no oficiales sobre la cuestión.



El presidente de Ecuador adelantó el viernes que cuando concluya la tramitación de la salida de su país de Unasur, propondrá el requisito de un visado con carácter humanitario a los venezolanos para garantizar una "migración ordenada y segura".



Moreno anunció en enero pasado que su país abandonaba la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), nacida en 2008 como un proyecto de carácter progresista impulsado por los regímenes de izquierda.



Argumentó su decisión en el hecho de que hasta la fecha, "400 000 hermanos venezolanos se han asentado en Ecuador, nadie esperaba esa gran corriente migratoria en una cantidad que es superior a la migración de hermanos centroamericanos a los EE.UU. en forma proporcional".



La Fundación de Venezolanos en el Exterior (Funvex) de Ecuador pidió al presidente ecuatoriano mayor flexibilización en los requisitos de entrada al país.



Su director, Eduardo Febres Cordero, explicó a Efe que "lo único que nosotros podríamos pedir al presidente Moreno de antemano, es que flexibilice el tema de las multas, de los antecedentes penales apostillados y acepte definitivamente los pasaportes venezolanos vencidos, como lo han hecho algunos otros países".



Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, Daniel Regalado, indicó a Efe que la declaración que hizo Moreno, "no define el modo de acción luego de ser aprobada la salida de Ecuador del tratado de Unasur".



Expresó sus dudas acerca de cuál será la intención del Ejecutivo ecuatoriano respecto a la regularización de sus compatriotas en situación ilegal en el país, a la luz de anteriores decisiones adoptadas por Ecuador, como la de exigir el pasado judicial apostillado, que fue suspendida de manera cautelar por la Corte Constitucional.

Ecuador se cuenta entre los más de medio centenar de países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y aceptado las credenciales de su embajador designado en el país.

De forma paralela la Embajada de la República Bolivariana en Quito cuenta con responsables leales al Gobierno de Nicolás Maduro, encargados de las gestiones consulares.