Embajador de Honduras afirma que caravana tiene interés político electoral

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, afirmó hoy, sábado 17 de noviembre del 2018, que la caravana migrante que se ha estacionado en Tijuana fue formada por intereses políticos electorales del Partido Libertad y Refundación Libre de Honduras.

El diplomático acusó al coordinador general de ese instituto político, Manuel Zelaya, y al exdiputado Bartolo Fuentes, de ser los cabecillas y promotores de la caravana y dijo que la organización Pueblo Sin Fronteras (PSF) los ha guiado en su paso por México.



"La dirigencia de esta caravana es Pueblo Sin Fronteras y un partido político de oposición que hizo un llamado en Honduras más o menos el 13 de octubre", denunció Rivera a medios en el albergue Benito Juárez de Tijuana, frontera de México con Estados Unidos.



Explicó que el Partido Libre, al que pertenece Fuentes y donde también figura el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, ha sido "el gran convocante" de la caravana.



Libre "estimuló la creación de esta caravana que poco a poco va tomando más tamaño y PSF asumió la conducción de la misma, comentó.



Afirmó que "hay un interés político-electoral" y señaló que los organizadores mintieron a los migrantes al prometerles "una visa de tránsito por México, un instrumento que no existe en las leyes mexicanas y les dieron certidumbre de que podían entrar a Estados Unidos sin problemas, y eso tampoco es cierto".



Señaló que el Gobierno estadounidense tiene una decisión muy clara (de no dejar pasar) y esa situación (el paso de los migrantes) no se va a dar.



"Será muy difícil acceder a Estados Unidos, su paso va ser muy difícil", apuntó Rivera Montes.



Dijo que sus compatriotas "tiene expectativas y sueños" y los vamos a acompañar para que se respeten sus derechos humanos, el debido proceso y los jueces en Estados Unidos "serán los que decidan".



El diplomático sostuvo que el partido Libre utilizó a esa personas al estimular a los hondureños a moverse sin tener documentos.



Descartó llamar éxodo a la caravana al recordar que Honduras registra en promedio un flujo migratorio de 7 000 personas al mes.



"La diferencia es que en esta ocasión se han concentrado en un momento y un lugar pero el número de salidas al que estamos acostumbrados es de 7 000 personas. No se puede calificar como un éxodo", apuntó

Unos 4 000 integrantes de la primera caravana atravesaron México para llegar a Tijuana y están a la espera de que al menos otros 5 000 que están en tránsito los alcancen para reunirse y pedir asilo político en Estados Unidos.