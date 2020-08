Embajador de China compareció ante asambleístas y prometió un 'control estricto' a flota pesquera

LEA TAMBIÉN

El embajador de China en Quito, Chen Guoyou, compareció hoy, lunes 24 agosto del 2020, vía telemática ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, en relación a la presencia de buques pesqueros de su país cerca a Galápagos.

Allí, el diplomático respondió a varias preguntas de los asambleístas.El presidente de la mesa, Fernando Flores (Creo), demandó explicaciones sobre las normas a las que deben sujetarse las embarcaciones para no incurrir en prácticas depredatorias y en contaminación.



“China aplica un control y monitoreo más estricto del mundo a los barcos pesqueros, especialmente a aquellos que se encuentran operando cerca a la zona económica de Galápagos”, respondió Guoyou, con la asistencia de un traductor.



El socialcristiano César Rohón, por su lado, consultó al Embajador si el Gobierno chino estaría dispuesto a que una organización internacional investigue a esta flota, pero no obtuvo una respuesta explícita por parte de Guoyou.



El diplomático aseveró que cumplen con todas las leyes internacionales y hasta el momento no tienen reportes de organismos internacionales de que las embarcaciones hayan incurrido en pesca ilegal.

Emb. #ChenGuoyou manifiesta que #China es el país que mayor control marítimo ejerce, sin excepción de #Galápagos y se ha hecho un llamado a buques pesqueros que se encuentran en alta mar que hagan uso del sistema de seguimiento y prohibición de ingreso a territorio ecuatoriano. pic.twitter.com/HVh1DcTLYe — Comisión Soberanía, RR.II. (@SoberaniaAN) August 24, 2020

Aseguró que “la mayoría” de los 350 buques se dedican a la captura de calamar y una “pequeña parte” al palangre, que es el método más utilizado para la pesca de atún.



“Las características (de los buques) no les permiten la captura de especies protegidas como tiburón”, puntualizó, al tiempo de señalar que “el derecho legítimo de los barcos en alta mar tiene que ser garantizado”.



El Embajador consideró que se difunden “falsas noticias” al respecto, lo que ha provocado malestar en la opinión pública. Y dijo que China y Ecuador mantienen diálogos.



El diplomático ratificó el compromiso de aplicar una veda voluntaria para dichas embarcaciones, desde septiembre a noviembre. Aseguró que esta propuesta responde a unos análisis científicos.



Además, dijo que China promueve la suspensión de las subvenciones que otorgan las potencias del mundo a las flotas pesqueras.



El coordinador residente del programa de Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, se excusó de comparecer a la Comisión sobre esta temática, pues mediante un oficio se informó que ya no ejerce estas funciones.