Embajada de China responde a posible juicio de Partido Socialista de Ecuador por covid-19

La Embajada de China en Ecuador emitió un comunicado sobre el pronunciamiento del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) respecto a un juicio por daños relacionados con el covid-19 a ese país asiático.

En el comunicado se señala que “algunos políticos han politizado gravemente el tema de la epidemia. Dicha carta abierta sin fundamento que llama al juicio a China en realidad es incitar al nacionalismo y odio contra los chinos”. Debido a ello, el Gobierno chino rechaza ese planteamiento.



El pasado 28 de abril, Enrique Ayala Mora, presidente del PSE, colgó en su cuenta de Twitter un comunicado bajo el título “enjuiciamos a China por daños causados por la covid-19”.

Como Representación Diplomática de China en Ecuador mostramos nuestro rechazo a la carta “Enjuiciamos a China por daños causados por la COVID-19” firmada por el presidente del @PSEcuatoriano; pues no posee fundamento e incita al odia contra nuestro pueblohttps://t.co/52fGSEFHpD pic.twitter.com/ZTNiPOxrLp — Embajada de la República Popular China en Ecuador (@EmbajadaChinaEc) May 2, 2020



“Presentaremos una demanda por daños y perjuicios destinada a obtener compensación por las pérdidas de vidas, por los enfermos, por el colapso económico, los impactos sociales y psicológicos de la plaga”, señala el documento firmado por Mora y por Marcela Arellano, secretaria ejecutiva de esa organización política.



En respuesta, la Embajada de China manifiesta que “acusar de responsable a China por la propagación de la covid-19 o incluso exigir compensación, es una farsa política absurda que no tiene razón ni base legal”. Añade que efectivamente no se ha determinado aún el origen del virus.



China agradeció las muestras de apoyo del Ecuador una vez que inició la crisis por el avance del virus en el país asiático. También menciona que ahora coordina con el Gobierno ecuatoriano la ayuda para enfrentar la emergencia sanitaria.



“En el futuro, China seguirá contribuyendo sus esfuerzas dentro del alcance de su capacidad para la lucha contra el virus y apoyar a los sectores vulnerables de Ecuador”, reza el pronunciamiento.



La carta emitida por el PSE señala que China ocultó información sobre el brote de la enfermedad. “No advirtió la gravedad, manipuló cifras y no alertó de forma debida al resto de países.



Sobre esto, la Embajada de China en Ecuador señala: “no cubrimos nada sobre la pandemia ni retrasamos ningún esfuerzo. Ya hemos publicado el cronograma de cómo hemos compartido la información sobre la covid-19”.



Mora informó que ya conocen sobre la postura del Gobierno chino y preparan un comunicado que será publicado en horas de la tarde este sábado 2 de mayo del 2020.