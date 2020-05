Emaseo pide frenar producción de desechos sólidos y separar basura; dos trabajadores fallecieron por covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para proteger al personal que forma parte de los servicios prioritarios que no se han detenido durante la emergencia sanitaria, declarada el pasado 11 de marzo, Emaseo pide a los quiteños frenar su producción de desechos sólidos y separar el papel, cartón y plástico, guardarlo en casa y entregárselo posteriormente a los recicladores, que viven de estos materiales.

Emaseo reportó hasta el jueves 7 de mayo del 2020, dos trabajadores fallecieron a causa de complicaciones por esta enfermedad y 43 están contagiados por el nuevo coronavirus. Otros 167 cumplen aislamiento y están dentro del cerco epidemiológico.



La Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito también recomienda cerrar bien la funda de basura y poner doble si el contenido es muy pesado o la funda es poco resistente. Luego, solicita a la comunidad que le eche alcohol, agua clorada (dos gotas de cloro por cada litro de agua) o agua jabonosa.



Finalmente, señala que si una persona en casa es covid-19 positivo o sospecha tener la enfermedad, bote sus mascarillas, guantes, pañuelos, papel higiénico, etc. en doble funda, la selle bien y la guarde en un basurero tapado durante tres días. Solo entonces, puede pedirle a alguien sano que saque esos desechos junto con la basura común al contenedor o al punto por donde recoge dentro de los horarios el servicio a pie de vereda.



Todo cumpliendo el protocolo antes mencionado. Además, recuerda que no se deben botar muebles y tereques en general, para no saturar los camiones recolectores y que sacar basura fuera de horario o disponerla de forma inadecuada tiene una multa de USD 80.