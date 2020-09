Emaseo descarta irregularidades en compras

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ante las presuntas irregularidades en la compra de respiradores y guantes, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) se pronunció.

De antemano, se indicó que pese a que en el contrato colectivo firmado entre Comité de Empresa y Emaseo se obliga a entregar solo una mascarilla de “buena calidad” por año a los trabajadores, “la actual administración, decidió adquirir 39 640 respiradores N95 NIOSH (N significa que no filtra aceites, y 95, que filtra hasta el 95% de las partículas aéreas) y 3201 pares de guantes anticorte, para enfrentar el período de emergencia”.



Desde la entidad se manifestó que se hizo un análisis de mercado para definir el presupuesto referencial. Esto en base de cotizaciones recibidas el 18 y 19 de marzo.



Se aseguró que de las 34 empresas a las que se les solicitó proformas en cuanto a calidad, precio y tiempo de entrega, ocho presentaron las proformas. Pero que solo tres ofrecían los dos productos en los plazos requeridos. Son más de 1 300 trabajadores.



Desde Emaseo se aludió a la Resolución del Sercop, expedida el 19 de marzo: “Las contrataciones de emergencia deberán basarse en un análisis transparente de la oferta existente en el mercado, que sea breve y concreta... La entidad contratante procurará que la compra emergente sea a través de una selección de proveedores de forma ágil, inmediata, rápida, transparente y sencilla.”



En tal detalle, se indicó que el contrato de emergencia se firmó el 20 de marzo con Asolimquito, conformada por 66 familias, por presentar los menores precios a esa fecha y con entrega inmediata.



En la explicación de Emaseo se define que “Asolimquito ofertó los insumos a un valor de USD 6,00 los guantes anticorte y USD 5,75 las mascarillas N95 NIOSH”...



Se argumentó que la fecha en que Emaseo adquirió los insumos de protección (20 marzo del 2020), los precios en general habían subido por la coyuntura.



“Es improcedente, ilegal y antitécnico que Auditoría Interna establezca un presunto sobreprecio en el contrato de USD 151.352,64, únicamente en base a lo que afirma la compañía Degso sin ningún sustento”. Y que todo “sobre una comunicación dirigida a Auditoría Interna en la que refiere el supuesto valor al que habría cotizado los insumos 2 meses atrás de la fecha de esta carta (20 de marzo de 2020)”.



Se sumó al argumento sobre que Auditoría Interna “omitió verificar las condiciones de entrega planteadas por la compañía Degso en esta carta. Se aseguró que están indicó que requiere de un ”anticipo del 40% (bajo ningún concepto era admisible para Emaseo EP) y entregaban la totalidad de los insumos en 60 días plazo”.



Por otro lado, se añadió que el representante legal de Asolimquito reenvió un correo electrónico a Emaseo, (6 de abril) en el que la compañía DEGSO declaró no contar con disponibilidad para la venta, hasta el 2021.



Emaseo difundió, además, que el informe de Auditoría Interna cuantificó otro “supuesto perjuicio al Estado de USD 82 772,36”. Esto en base a un análisis físico y visual realizado por una profesional en medicina y seguridad y salud ocupacional. Ella habría indicado que los guantes anticorte cumplen lo técnico, pero los respiradores N95, no.



La empresa pública aseguró que todos los respiradores adquiridos cuentan con certificación N95 NIOSH, dada por el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos de América.



Por otro lado, la entidad se refirió a qué Auditoría Interna “de acuerdo a su precipitado informe, les da un valor de USD 0,00 a los bienes adquiridos por Emaseo”.