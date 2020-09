Emaseo instaló cámaras con sistema de perifoneo para evitar los botaderos de basura

LEA TAMBIÉN

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) ubicó tres cámaras de video vigilancia con bocinas en tres zonas de la capital, que se han convertido en puntos críticos por la presencia de basura y por el irrespeto a los horarios de recolección.

La noticia la anunció este martes 1 de septiembre del 2020, Yolanda Gaete, gerenta de Emaseo. Los equipos de videovigilancia están localizados en el Centro Histórico, en las calles Rocafuerte y Cumandá (frente al expenal); Bolívar y Manuel Rodríguez (sector Museo del Agua Yaku); y en la Pedro Fermín Cevallos y Olmedo (atrás del Coliseo Julio César Hidalgo).



“La intensión es advertir a la población para que no arroje basura fuera de los horarios. Arrojar residuos en el espacio público significación una sanción de USD 80, que es el 40% del Salario Básico Unificado”, señala Gaete.



Según Emaseo, desde diciembre pasado se identificaron 245 puntos críticos de la capital, en donde la gente deja la basura y escombros fuera de los días que le corresponde. Los tres puntos más problemáticos están en el Centro Histórico, sin embargo la entidad indica que gracias a este sistema de monitoreo ha logrado reducir en un 60% la mala disposición de los residuos.



Diariamente, 56 funcionarios de Emaseo se encargan de la limpieza en las zonas conflictivas. Dependiendo de la cantidad y tipo de desperdicios, los obreros deben acudir con maquinaria como volquetas o recolectores. La entidad señala que en estos puntos la gente no solo deja basura que proviene de los domicilios, sino también arroja cadáveres de animales e incluso enseres y electrodomésticos como refrigeradoras, colchones, etc.



“Ante esta situación es importante indicar que el manejo adecuado de la basura depende de cada hogar. Se exhorta a la comunidad quiteña a respetar los horarios de recolección. Asimismo, en el caso que deseen eliminar residuos voluminosos, se les recuerda que se reactivó el Domingo de Tereques en los centros de operaciones Occidental y La Forestal de 07:00 a 15:30”, señala la Emaseo, en un comunicado.



Adicionalmente, la Unidad de Gestión de Control, a través de los inspectores de higiene, realiza el control de otros malos comportamientos que afectan a la ciudad. Entre las contravenciones más frecuentes están: tener sucia y descuidada el frente de casa o negocio, mala disposición de los desechos en los contenedores, arrojar desperdicios caminando o desde un vehículo, sacar la basura fuera de los horarios de recolección, depositar o mantener escombros en espacios públicos, transitar con mascotas sin las medidas necesarias.



Estas infracciones violan el Código Municipal N°001 y la Ordenanza N°332. A su vez genera multas que van desde un 20% hasta dos Salarios Básicos Unificados.