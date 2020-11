Emaseo presentará una acción de protección en contra de Recobaq en la Corte Constitucional

LEA TAMBIÉN

Entre las autoridades de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) hay malestar debido a que los jueces de la Corte Provincial del Guayas, Marianela Pinargote, Lenín Zeballos y Jessy Monroy, negaron el recurso de apelación que interpuso la entidad municipal de Quito a la sentencia emitida por el juez de garantías penales, Gustavo Guerra, por el caso Recobaq.

El litigio con ese consorcio surgió luego de que Emaseo le impusiera multas por USD 4 millones por retrasos por la entrega de vehículos recolectores, en la provisión de servicios de mantenimiento y repotenciación de la flota que se emplea para la limpieza de la ciudad capital, así como la recolección de la basura.



Por esa razón, Emaseo decidió terminar el contrato de forma unilateral, pero la compañía proveedora interpuso una demanda que resultó a su favor en la sentencia emitida por el juzgado de garantías penales.



La mañana de hoy, miércoles 4 de noviembre del 2020, las autoridades de Emaseo presentaron una denuncia en la Fiscalía de Pichincha por las presuntas irregularidades encontradas en el contrato suscrito entre la anterior administración de Emaseo y Recobaq.



Con la decisión judicial de la Corte Provincial del Guayas se ratificó que Emaseo quede imposibilitada de terminar unilateralmente el contrato que mantiene con la compañía, se indicó en la entidad municipal. Eso implica un perjuicio económico de aproximadamente USD 33 millones en los próximos tres años, lo cual comprometerá la operatividad de Emaseo y los servicios que ofrece a la ciudadanía.



Para Yolanda Gaete, gerente de Emaseo, también se pierde la posibilidad de cobrar las multas impuestas que corresponden a los meses comprendidos entre noviembre del 2019 y junio del 2020. “Es un golpe financiero muy grande. Adicionalmente, tendríamos una limitación en la operación, ya que nosotros trabajamos los siete días de la semana (las 24 horas) y en el contrato con Recobaq se establece que la flota (40 camiones recolectores) solo puede operar seis días”.



Eso significa que “tendremos que sobreexplotar la maquinaria de Emaseo, situación que podría afectar el servicio de recolección de residuos sólidos”, advirtió la funcionaria.



Gaete, sin embargo, dijo que el servicio de recolección de residuos en la ciudad funcionará con normalidad y se han implementado varias medidas. Una es reducir costos desde el año pasado, otra es buscar fuentes de financiamiento. “Uno es un préstamo con el Banco del Estado (BDE) para comprar de maquinaria. En el 2021 incorporaremos 16 vehículos que nos aliviarán la operación”.



Ricardo Enríquez, director jurídico de Emaseo, manifestó que en los próximos días presentará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, por la vulneración al derecho al debido proceso en la tramitación de la acción de protección interpuesta por Recobaq.



El contrato con ese consorcio se firmó en octubre del 2018 (en la alcaldía de Mauricio Rodas) por un monto de USD 73,7 millones sin IVA. En total, Emaseo notificó 18 multas en las 18 planillas entregadas por el contratista que representan más de USD 4 millones, cantidad que corresponde al 5,50% del valor del contrato. “Causal suficiente para finalizar unilateralmente el mismo, ya que el porcentaje supera el valor otorgado como garantía de fiel cumplimento”.



Las multas que se impusieron al consorcio Recobaq se deben a que hubo demora en la entrega de los bienes. Por ejemplo, la flota nueva que comprende 36 recolectores con carga posterior (20 y 25 yardas cúbicas) y 4 de carga lateral fueron entregados con retrasos que fluctúan entre los 2 y 122 días.



También hubo retrasos en la formalización del traspaso de dominio de los bienes a nombre de Emaseo EP y disponibilidad operatividad mínima del 85% de la flota, así como también demora en los auxilios mecánicos. Además para la entrega de cuatro recolectores de carga lateral repotenciados se tardaron entre 233 y 307 días.



Mientras tanto, el Consorcio Recobaq se presentará en la Fiscalía para presentar sus pruebas de descargo tras la denuncia de Emaseo sobre supuestas irregularidades en el contrato de USD 73,7 millones para la repotenciación de la flota de vehículos con los que se recolecta la basura de Quito.



Daniela Gallegos, abogada del Consorcio Recobaq, indicó a este Diario que, tras la decisión de la Corte Provincial de Guayas de ratificar la sentencia de primera instancia sobre la imposibilidad de terminar de manera unilateral ese contrato, lo que resta es continuar con la ejecución del mismo.



Según Gallegos, la Corte Provincial del Guayas tomó en cuenta que, de acuerdo con la Ley de Apoyo Humanitario, no es posible terminar de manera unilateral un contrato cuando hay pagos pendientes.



Recobaq argumenta que, al momento, el Municipio adeuda USD 40 millones por planillas de los servicios estipulados en el contrato y por el pago de un crédito para la adquisición de 40 vehículos recolectores.



Gallegos informó que hay un proceso de mediación presentado en la Procuraduría. Sin embargo, Emaseo no ha asistido.



La abogada también destacó que existe el financiamiento para garantizar la operación pese a la deuda. Sin embargo, de no solucionarse el conflicto se podrían presentar problemas en el futuro.