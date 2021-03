La EMA cree que beneficio de la vacuna de AstraZeneca supera a su riesgo

El jefe de la unidad de amenazas biológicas a la salud y vacunas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Marco Cavaleri, reiteró este lunes 15 de marzo del 2021 que este organismo sigue considerando que el beneficio de vacunarse con la fórmula de AstraZeneca sigue siendo superior a sus riesgos, tras detectarse varios casos de trombos en personas que recibieron este fármaco.

Cavaleri compareció ante la comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo en una audiencia sobre las nuevas variantes del coronavirus y recibió preguntas sobre las garantías de seguridad en torno a esta vacuna, antes de que Italia, Francia y Alemania se unieran a la lista de países europeos que han suspendido su uso temporalmente.



"Estamos desarrollando una revisión rápida de toda la evidencia en torno a eventos tromboembólicos con esta vacuna para asegurar cuál es el beneficio y riesgo de su uso. No creemos que, hasta ahora, la evidencia que tenemos muestre un riesgo emergente afectando a sus beneficios. El beneficio-riesgo aún es considerado positivo y no vemos ningún problema en continuar la campaña de vacunación con ella", explicó Cavaleri en el Parlamento Europeo.



El científico de la EMA añadió que, en su proceso de revisión de la evidencia están "escrutando los datos" para intentar entender si este síntoma se da en grupos de personas que compartan alguna patología, antecedente o problema médico específico, con vistas a "refinar" los grupos a los que se les administra este fármaco en concreto.



Distintos países europeos han identificado casos de trombosis entre los vacunados con esta formula e investigan si hay una relación de causa y efecto, aunque la EMA ya recomendó el pasado jueves "seguir administrando" la vacuna del covid-19 de AstraZeneca en la Unión Europea (UE).



El comité de seguridad (PRAC) de la EMA concluyó que, de momento, "no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios de esta vacuna".



"El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el número observado en la población general", asegura la EMA, que recibió hasta este jueves la notificación de 30 casos de episodios similares entre cerca de 5 millones de personas inmunizadas con el fármaco de AstraZeneca en la UE.



El PRAC sigue investigando los casos reportados en días posteriores a la inyección con AstraZenenca, cuyos efectos secundarios más comunes suelen ser "leves o moderados, y mejoran unos días tras la vacunación".

Oficialmente no se encuentran entre ellos posibles eventos tromboembólicos, puesto que no fueron detectados en los ensayos clínicos llevados a cabo antes de lograr su licencia en la UE.