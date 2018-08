Elvis Nantip y Rubén Pidru están en pugna por la presidencia de FICSH

LEA TAMBIÉN

Desde la noche del sábado 4 de agosto del 2018, la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) tiene dos presidentes. Elvis Nantip está al frente de la organización desde el 9 de marzo del 2017; mientras Rubén Pidru fue electo durante una Asamblea Extraordinaria.

Según Nantip, las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria realizada este sábado 4 de agosto del 2018 en Sucúa, Morona Santiago, no tiene validez jurídica. “Es inconstitucional, ilegítima, carece de mecanismos jurídicos para aceptar esa supuesta asamblea”. La misma se realizó en la calle, porque no se permitió ingresar a la sede de la FICSH.



La solicitud de revocatoria de Nantip, dijeron los opositores, es por la firma del convenio de socialización con la empresa minera ECSA, sin consulta previa en una Asamblea. Además, por haber tomado el nombre de la FICSH para respaldar la explotación minera.



A criterio de Nantip, los participantes en la Asamblea fueron funcionarios y coordinadores zonales del Gobierno provincial de Morona Santiago, así como coordinadores del movimiento Pachakutic. “No son autoridades de base, como máximo hayan estado presentes unos seis presidentes de las asociaciones”.

Elvis Nantip saluda con sus seguidores en la sede de la FICSH. Foto: cortesía Manuel Quizhpe

Sin embargo, durante la Asamblea se constató la presencia de 27 representantes de las asociaciones, entre presidentes y vicepresidentes, así como 96 síndicos de las diferentes comunidades. Nantip no está de acuerdo con la participación de los vicepresidentes, porque “los presidentes apoyan nuestro gobierno”.



Raúl Ancuash, vocero de los opositores, explicó que para destituir a Nantip se requería la participación de 23 de los 45 presidentes de las asociaciones que conforman la FICSH. Tras constatar el quórum y seguir el orden del día, la Asamblea nombró a Rubén Pidru, titular de la Asociación de Centro Shuar Sevilla Don Bosco, como nuevo presidente de la FICSH.



No se permitirá que se viole el orden constituido, adelantó Nantip. “Aquí existe una batalla jurídica... De ninguna manera se puede revocar el nombramiento sin haber motivación alguna. La Federación Shuar tiene su autonomía y se hará respetar”.



Nantip, de profesión abogado, aseguró que son 38 los presidentes de las asociaciones legalmente constituidas. Además, contó que el pasado jueves 2 de agosto se envió a la Secretaria Nacional de Gestión de la Política un documento con la firma de 27 de los presidentes de las asociaciones, quienes respaldan su gestión. Él duda que la oposición pueda presentar esa documentación.