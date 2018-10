ELN entrega prueba de vida de ingeniero secuestrado en el este de Colombia

LEA TAMBIÉN

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó este miércoles 10 de octubre de 2018 una prueba de supervivencia a la familia del ingeniero José Leonardo Ataya, secuestrado en marzo en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y donde exigen una suma de dinero para su liberación.

"Hablan de una cifra pero no es muy clara, por consiguiente no sabemos en realidad a qué se refieren en ese video, pero estamos haciendo los esfuerzos directos para buscar un acuerdo ya definitivo con el grupo guerrillero", dijo a periodistas el exgobernador de Arauca y padre del secuestrado, Luis Eduardo Ataya Arias.

José Ataya, que es gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa), fue secuestrado hace siete meses cuando compraba alimentos en una zona rural del municipio de Arauca, capital del departamento que lleva el mismo nombre, y fue interceptado por dos hombres que iban en una moto.



Esas personas lo bajaron del vehículo en el que viajaba para luego subirlo a una canoa en la que cruzaron el río Arauca, que separa a Colombia y Venezuela en esa región, dijo en su momento la Policía.



El pasado 5 de abril el comandante del frente Domingo Laín Sanz de la guerrilla ELN, alias "Pablito", se atribuyó los secuestros de Ataya y del ingeniero de la estatal petrolera Ecopetrol, Rafael Andrés Riaño Ravelo.

Hace dos meses esa guerrilla había publicado un primer video donde Ataya aseguraba que se encontraba "bien físicamente" y que no había "recibido ningún tipo de maltrato".



El Gobierno colombiano y el ELN negocian desde febrero de 2017 un acuerdo de paz, pero las conversaciones en La Habana están en una fase de evaluación por parte del presidente Iván Duque, a la espera de que esa guerrilla libere a todos los secuestrados que tiene y se comprometa a dejar de capturar rehenes.