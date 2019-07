ELN apela a la ONU y al Vaticano para reanudar diálogo con el gobierno de Colombia

LEA TAMBIÉN

La guerrilla colombiana del ELN, la última de América Latina, anunció este miércoles 3 de julio del 2019 que cursó al Consejo de Seguridad de la ONU, al Vaticano y al comité internacional de la Cruz Roja un documento que pide reanudar el diálogo con el gobierno.

“Nuestro deber es seguir buscando la solución política del conflicto”, señala el documento, presentado en una conferencia de prensa en La Habana.



Una decena de miembros - “entre 12 y 15”, según la guerrilla- de la delegación del Ejército de Liberación Nacional permanece desde mayo de 2018 en Cuba, país elegido para acoger las conversaciones que comenzaron en 2017 en Ecuador bajo el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, artesano de un acuerdo de paz con el otro gran grupo guerrillero colombiano, las FARC.



Pero, tras la llegada de Iván Duque al poder en agosto de 2018, la mesa quedó congelada y luego se desactivó en enero por el atentado del ELN contra una academia policial en Bogotá que dejó 22 muertos.



El documento, enviado por el ELN a diversas organizaciones internacionales, así como al gobierno suizo, que lo compartió con sus homólogos de Alemania, Holanda, Italia y Suecia, resume los acuerdos negociados entre la guerrilla y el gobierno durante la fase de diálogo.



El objetivo es que “en un futuro sigamos construyendo sobre lo construido, que estos acuerdos y avances que hemos tenido durante este proceso no se pierdan y que no tengamos que empezar de cero” cuando el diálogo sea retomado, explicó la integrante de la delegación María Consuelo Tapias.



“Estamos en una guerra y lo que queremos es dejar esta guerra atrás”, dijo por su parte Aureliano Carbonell, otro representante del ELN.



“Hay que trabajar y sentarnos nuevamente a la mesa y tenemos” que acordar “un cese bilateral” del fuego, añadió.



Después del atentado de enero, Duque exigió a Cuba la entrega de la delegación del ELN que está en la isla. La Habana rechazó esa posibilidad, que implicaría la encarcelación de los guerrilleros. En caso de ruptura del diálogo, el protocolo acordado prevé el regreso de los rebeldes a sus campamentos en Colombia.



“Cuba no está alojando a terroristas, está alojando una delegación” para las negociaciones, insistió este miércoles 3 de julio el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán.