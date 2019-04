Presidenta de la Asamblea retiró su propuesta de eliminar requisito de PhD para rectores

LEA TAMBIÉN

Con fecha 24 de abril del 2019, hace dos días, Elizabeth Cabezas, titular del Legislativo, presentó ante la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla, un oficio a través del que expresa su voluntad de retirar el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

En su proyecto, enviado el pasado 9 de abril, Cabezas, exconcejala y exasesora de Rafael Correa en la Presidencia de la República, planteaba que se elimine el requisito de contar con título de doctor o su equivalente para ser rector de universidades o escuelas politécnicas en el Ecuador. La propuesta reformatoria también contemplaba que no se requiera de la publicación de obras de relevancia o artículos indexados para ser rector.



Según la propuesta de Cabezas, el título de PhD tampoco sería obligatorio para ser profesor titular en una institución de educación superior. Este Diario en dos ocasiones intentó tener una entrevista con la legisladora o más información sobre su idea, pero su equipo de comunicación no respondió afirmativamente. La mañana de este viernes confirmaron que ese documento es real y dijeron que en las próximas horas harían llegar un comunicado.



Con fecha 24 de abril del 2019, Elizabeth Cabezas envió el oficio PAN-ECG-2019- 0085. En él manifiesta su voluntad de retirar el proyecto “en virtud de incorporar nuevos elementos a mi iniciativa, ampliar la participación de los actores, profundizar el análisis de las reformas, y habiendo escuchado a los dos sectores involucrados”.



El lunes 22 de abril, 38 universidades del Ecuador, cuatro asociaciones científicas y un colectivo de becarios le enviaron una carta abierta a la Presidenta de la Asamblea. En ella cuestionaron su planteamiento de reformas. Y ese mismo día expresaron sus puntos de vista en contra de la propuesta, en un evento en Ciespal, del que participaron las principales autoridades del sistema de educación superior. Todos expresaron su oposición a la idea.



Desde que el proyecto reformatorio se hizo público, los representantes de universidades y escuelas politécnicas del Ecuador también hicieron público su desacuerdo. Florinella Muñoz, rectora de la Politécnica Nacional, dijo que el título de doctorado permite a los rectores y profesores titulares gestionar el desarrollo en investigación y viabilizar propuestas académicas contundentes en torno a nuevas maestrías y doctorados.



"No reconocer el aporte de un PhD a la investigación ni que esa formación aporta a las decisiones de un rector es algo que no va a permitir que Ecuador se coloque a nivel de las universidades a nivel mundial", aseguró Muñoz. La Rectora prefirió no opinar sobre la situación particular de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), cuya autoridad es parte de esa instancia.



Otros rectores como Ricardo Hidalgo, de la UTE, y el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Adrián Bonilla, recordaron que en la última reforma a la LOES hubo un consenso de todos los actores en el que se ratificó el requisito de PhD para ejercer como rector o profesor titular en universidades y escuelas politécnicas.