Presidenta de la Asamblea pronostica revés electoral para Alianza País

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, vaticinó hoy, 18 de marzo de 2019, que Alianza País (AP) tendrá un revés en las elecciones seccionales del próximo domingo 24 de marzo de 2019.

Cabezas, quien forma parte de la directiva del movimiento oficialista, atribuyó ese escenario a la ruptura que hubo entre los militantes de esta organización política y a que no se realizó "una buena selección de candidaturas".



Además, en una entrevista para radio Sucesos, señaló que a quienes forman parte de AP dejó "muy mal parados" los actos de corrupción perpetrados en el anterior Régimen.



Sin embargo, consideró que AP no será el único movimiento de izquierda que obtenga ese resultado, pues dijo que el país vive un posicionamiento de partidos de derecha.



A seis días de los comicios, en los que se elegirá a prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales y autoridades del Consejo de Participación, también se pronunció la ministra del Interior, María Paula Romo.



La funcionaria destacó que "por primera vez en mucho tiempo" el Gobierno no ha participado de una campaña electoral por decisión del presidente, Lenín Moreno, a pesar de ser parte de AP.



"El Gobierno no va a intervenir en la campaña y no vamos a tener una posición oficial ni tener candidatos oficiales. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer sobre ninguno de los temas", dijo a radio Centro.



No obstante, apuntó que el Ejecutivo "ve con preocupación" que un grupo de candidatos al Consejo de Participación sea promovido por la lista 5, afín al expresidente Rafael Correa.



Señaló que eso podría ser una infracción electoral, pues la ley señala que los candidatos a ese puesto no pueden asociarse a un partido político.