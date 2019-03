Presidenta de la Asamblea Nacional rechaza 'nuevo escándalo'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Cuidado con dar oídos a otro nuevo escándalo", así reaccionó hoy, miércoles 20 de marzo del 2019, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en momentos previos a una reunión de la bancada legislativa de Alianza País (AP).

Cabezas respondió a la prensa sobre una acción de protección constitucional presentada, el 11 de marzo pasado, por activistas de la organización DiablUma para que el Parlamento investigue las denuncias sobre presuntos vínculos de familiares del presidente, Lenín Moreno, con empresas en paraísos fiscales.



"Esta es la tercera ocasión que miembros de la organización Diabluma presentan acciones de protección; eso no significa que ya se inicien las acciones de investigación que son paralelas y que, además, las tiene que realizar la Fiscalía", apuntó Cabezas.



Sostuvo que el Parlamento no ha recibido una notificación al respecto, pero subrayó que "esta es una acción de protección que no tiene ninguna base jurídica, toda vez que aquí no hay ninguna violentación de derechos porque la Asamblea Nacional está obrando y actuando en el marco de la ley".



Cabezas no proporcionó más detalles sobre la reunión del bloque de AP, en la que se analizará una posible investigación sobre las denuncias contra el Primer Mandatario.



Mientras tanto, Amapola Naranjo, del grupo correísta, presentó una solicitud para que se conforme una Comisión Multipartidista que investigue a la titular de esta Función del Estado, a quien acusó de "boicotear la fiscalización" del tema.