Legislador Eliseo Azuero aparece en un video y dice ser inocente; su defensa asegura que no saldrá del país

El legislador Eliseo Azuero se encuentra en su domicilio ubicado en el valle de Los Chillos, en las afueras de Quito. La información la dio a conocer el abogado Jorge Luis Ortega, quien asumió la mañana de este martes 14 de julio del 2020 su defensa.

Ortega negó que haya intenciones de su defendido de abandonar el país o de no colaborar con la justicia.



Su aclaración se dio luego de que el anterior abogado de Azuero, Francisco Freire, haya señalado que desconocía el lugar en el que se encontraba el asambleísta.



“Él no puede salir del país, porque su salud no se lo permite. Tiene una enfermedad catastrófica comprobada y por eso debe extremar medidas para no contagiarse con el covid-19”, dijo Ortega en una entrevista telefónica.



Con la aclaración, la actual defensa busca evitar que se emitan medidas cautelares (como prisión preventiva) para garantizar la comparecencia de su cliente.



“Esa información causa inconveniente y sorpresa, porque los jueces que son parte de esa sociedad y ve las noticias van a pensar que el asambleísta pretende huir y por eso deben privarle de su libertad, lo cual sería ocasionarle la muerte”.



Con esta afirmación, el abogado garantizó la presencia de Azuero en la audiencia de vinculación y formulación de cargos por el caso de delincuencia organizada. La diligencia fue convocada por el juez Marco Rodríguez para este viernes 17 de julio del 2020 a las 10:00.



Dentro del expediente hay una supuesta relación entre Azuero y el asambleísta Daniel Mendoza, quien es investigado por una estructura criminal para la construcción del hospital de Pedernales en Manabí.



Azuero también se pronunció en un video que dura 50 segundos. “Me encuentro en mi domicilio, confío en la justicia y sobre todo en mi inocencia. Voy a presentarme las veces que sean necesarias para esclarecer este lamentable suceso que pretende mancillar mi honra y mi honor”.