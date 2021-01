¿Se puede eliminar el feriado de Carnaval en Ecuador?

Juan Zapata, director del ECU-911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) informó este jueves 28 de enero del 2021 que en las reuniones del organismo, previstas para la próxima semana (a partir del 1 de febrero), se analizará si se requiere la aprobación de nuevas medidas para evitar las aglomeraciones e incumplimientos ciudadanos durante el próximo feriado de Carnaval.

Sobre este asueto, aclaró, no tienen la potestad legal para eliminarlo, pese a las recomendaciones hechas en los últimos días por médicos y especialistas. “Los feriados están sobre una base que es la ley de feriados, por lo tanto, es una ley en firme. Estamos trabajando bajo norma ordinaria, por lo tanto, el feriado no se puede suspender”.



Sin embargo, dijo que si las recomendaciones de la Mesa de Salud del COE nacional así lo aconsejan se adoptarán las medidas necesarias que estén bajo su competencia y emitirán exhortos sobre medidas que dependan de los gobiernos locales.



El Colegio de Médicos del Guayas solicitó el martes 26 de enero suspender tanto el feriado de Carnaval, como el de Semana Santa, debido a la elevada ocupación de las salas de cuidados intensivos y la mortalidad por coronavirus en las últimas semanas. A los especialistas les preocupa la cercanía de las votaciones con esas dos actividades tradicionales.



COE nacional pedirá bases técnicas a los municipios que autorizaron la apertura de bares y discotecas

​

En 82 cantones se ha autorizado la apertura de bares, en 76 aprobaron las discotecas y en otros 76 se ha permitido la reapertura de los centros de tolerancia, desde que finalizó el último estado de excepción, en diciembre del 2020, declarado por la emergencia sanitaria.



Esta información fue entregada por Zapata este jueves. “Es muy difícil cuando desde el COE nacional se toma una decisión y no vamos alineados y coordinados con las decisiones territoriales”, indicó Zapata sobre las medidas que se han tomado en varias localidades. Estas cifras se evaluaron en la última reunión que mantuvo el organismo nacional la tarde del miércoles.



Ante eso, Zapata informó que solicitarán a los 221 alcaldes del país -a través de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME)- que presenten las bases técnicas sobre las cuales tomaron estas resoluciones, que a su criterio, ponen en riesgo y aumentan los contagios de covid-19. “La autoridad de Salud nos ha pedido de favor que estas actividades todavía no se habiliten. Tenemos que esperar un poco más. Necesitamos el apoyo y el trabajo en equipo”.



El presidente del COE nacional acotó que si los exhortos que se expiden desde este organismo no se acogen es muy difícil enfrentar la emergencia sanitaria.



Incumplimientos y aglomeraciones van en aumento



Zapata contó que durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en las aglomeraciones, fiestas clandestinas, bebedores de alcohol en las calles y escándalos públicos en varias ciudades.



“Enero ha sido el mes más complicado. Las incivilidades en lugar de bajar están al alza. Eso se ve en las ciudades, un relajamiento que preocupa. Hace tres semanas exhortamos a los 221 municipios que generen medidas que regulen, por ejemplo, el tema de aforos tanto en espacios públicos, centros comerciales, transporte público”, dijo el titular del ECU-911.



El último reporte de aglomeraciones contabilizó un total 149 334 eventos a escala nacional. Las ciudades con más registros de este tipo fueron: Quito, donde se reportaron 35 212 aglomeraciones, seguida de Guayaquil con 16 258 y Cuenca con 10 147 (en ese orden).



Las fiestas clandestinas también se han incrementado. Se han reportado 47 281, a escala nacional. Guayaquil tiene la mayor cantidad con más de 9 000 eventos, seguida de Esmeraldas y Quito.



También ha subido la presencia de personas que beben licor en las calles, con 322 939 en todo el país. En las ciudades donde más se reportaron han sido en Guayaquil (71 145), Quito (55 991) y Cuenca (16 336).



Mientras que de escándalos se han registrado 291 034 en total; Guayaquil tuvo 88 850, Quito tuvo 65 021 y Ambato 22 090.

“No son todos, pero sí hay sectores que se han relajado, creen que la crisis terminó y eso se ve, por ejemplo, en la cantidad de fiestas clandestinas”, indicó Zapata quien insistió en que este organismo solo puede emitir medidas dentro de la “norma ordinaria” y es lo que puede hacer como ente nacional.