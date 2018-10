Muñequeo electoral en Quito se agita tras convención del PSC

LEA TAMBIÉN

Las elecciones seccionales del 2019 y las presidenciales del 2021 ya marcan la agenda política del Partido Social Cristiano (PSC). El líder máximo de la organización, el alcalde guayaquileño Jaime Nebot, es el encargado de encabezar las visitas a provincias para reconfigurar y fortalecer las dirigencias de cara a esos comicios.

La más reciente se dio el sábado (29 de septiembre) pasado en Quito. Ahí se posesionó a Gustavo Pérez Darquea como presidente de la directiva provincial de Pichincha. Dos semanas antes, Nebot también estuvo en Bolívar y Chimborazo.



Aunque los directivos aducen que las visitas fuera de Guayas constituyen la antesala de las seccionales, en los eventos se hace evidente otra aspiración de los militantes: Nebot, presidente.



En el evento en Quito, de hecho, se hizo el pedido entre gritos. El Alcalde guayaquileño, no obstante, pidió a sus simpatizantes que no se dé un tinte electoral al evento.



“Este acto es para describir cómo lograr prosperidad en democracia para que todas las ciudades sepan qué se puede hacer, como en efecto lo hemos hecho en algunas de ellas”, comentó Nebot.

Henry Cucalón, legislador del PSC, refirió que aún no es el momento para hablar de candidaturas presidenciales y que esa es una postura del propio Alcalde. Sin embargo, reconoció que hay sectores que creen que Nebot debe ser aspirante presidencial.



“Hay vastos sectores ciudadanos no partidistas que piensan aquello, yo no tengo la menor duda, yo me sumo a ello, yo creo que el alcalde Jaime Nebot es la persona más preparada y más probada para ser presidente. Esa es una decisión que le compete a él”, dijo.



Pero la convención del sábado también dejó ver a las posibles cartas de la lista 6 para las seccionales: Mauricio Pozo, a quien los militantes del PSC vitoreaban para la Alcaldía de Quito, y de la asambleísta Paola Vintimilla, para la Prefectura de Pichincha. Las candidaturas se definirán en la próxima asamblea de este partido.



Otros partidos

En cambio, el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, guarda reposo desde el 10 de septiembre pasado. Lasso debe recuperarse de una operación a la que fue sometido en EE.UU. para sanar las lesiones que sufrió en su médula espinal como producto de un accidente de hace cinco años.



Semanas atrás, sin embargo, ya adelantó su apoyo al joven empresario Juan Carlos Holguín para la Alcaldía de la capital. Holguín, por su parte, ha intensificado la promoción de su perfil en redes sociales, en las últimas semanas.

Asimismo, en Centro Democrático su vicepresidenta, Nathaly Toledo, indicó que ya tienen un precandidato para relevar en el cargo a Mauricio Rodas (SUMA). Se trata del abogado Xavier Buendía, quien es coordinador nacional de acción política del Movimiento. “Deberá ser postulado y ratificado en elecciones primarias”.



Toledo añade que no han descartado formar parte de una alianza más amplia de centroizquierda, lo que dependerá de los planes de trabajo.

El nombre para asumir la candidatura por esa alianza es Paco Moncayo. A su alrededor hay varias agrupaciones de esa tendencia como Democracia Sí, Vive, Izquierda Democrática. Sin embargo, su candidatura tampoco se ha hecho oficial.



Geovanny Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, indica que Moncayo también es su principal opción. Pero todavía no está definido. Por esta razón, ellos manejan su propia precandidatura, con la que entrarán en el debate de esa alianza. Se trata de Natasha Rojas.



Otro perfil que, si bien ha sido favorecido por las encuestas, aún no confirma su candidatura es el de Jorge Yunda. El asambleísta electo por Alianza País (AP) descartó correr en la elección por el oficialismo. Ayer aseguró que es casi una realidad que será candidato. “Estamos a punto de tomar una decisión positiva”.



La candidatura de la Concejala independiente Daniela Chacón también figura en esta precampaña en Quito.