A seis días de las elecciones, Donadld Trump se dirige a Arizona y Joe Biden se centra en la pandemia

El presidente Donald Trump celebrará dos mítines de campaña el miércoles en el estado de Arizona, donde las encuestas le dan un estrecho margen de ventaja sobre su rival demócrata Joe Biden, cuando la carrera por la Casa Blanca entra en su tramo final.

Biden, que ha criticado repetidamente a Trump por no haber contenido la pandemia del coronavirus, recibirá una sesión informativa de expertos en salud pública y pronunciará un discurso cerca de su casa en Delaware sobre sus planes para combatir la covid-19 y proteger a los estadounidenses con problemas de salud preexistentes, según explicó el equipo de su campaña.



Biden sigue aventajando con holgura a Trump en las encuestas nacionales de opinión en una carrera dominada por la pandemia, que ha causado más de 225 000 muertes en Estados Unidos, ha costado a millones de personas sus empleos y ha estimulado la prisa por votar temprano en muchos estadounidenses que buscan evitar los riesgos de salud por la exposición. La carrera es más reñida en varios estados péndulo que podrían decidir el resultado.



Más de 70 millones de personas han emitido sus votos anticipados en persona y por correo, según los datos recopilados por el Proyecto de Elecciones de EE.UU. en la Universidad de Florida. Se trata de una cifra récord que supone más de la mitad del volumen de 2016.



El enorme volumen de votos por correo —ya se han emitido más de 46,8 millones— podría llevar días o semanas en contarse, según los expertos, lo que significa que es posible que no pueda declararse el ganador la noche del 3 de noviembre, cuando se cierran las urnas.



Trump, que ha criticado repetidamente la votación por correo como propensa al fraude pese a que los expertos dicen que es poco frecuente, cuestionó la integridad del proceso el martes y dijo que sería "inapropiado" dedicar un tiempo extra a contar los votos por correo.



Arizona se ha convertido en un campo de batalla en la carrera por la Casa Blanca después de que Trump la ganara por 3,5 puntos porcentuales a la demócrata Hillary Clinton en 2016. Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada entre el 14 y el 21 de octubre señaló que Biden tiene una ventaja de 3 puntos sobre Trump, dentro del margen de error de la encuesta.



Una victoria de Biden en Arizona, que tiene 11 votos electorales, sería la primera para un candidato presidencial demócrata en el estado desde que Bill Clinton lo ganó en 1996.



Biden ha convertido la supuesta mala gestión de la pandemia de coronavirus por parte de Trump en su tema principal en las últimas semanas de la campaña, incluyendo las críticas de que Trump minimizó la amenaza, no escuchó a sus expertos en salud y nunca desarrolló un plan para contenerla.



Las encuestas muestran que los estadounidenses confían más en Biden que en Trump para contener el virus, y el número récord de nuevos casos de covid-19 en EE.UU. en los últimos días le ha dado a Biden repetidas oportunidades para recordar a los votantes el mal manejo de la pandemia por parte de la Administración Trump.



Biden también ha utilizado la pandemia para recordar a los votantes los esfuerzos de Trump por desmantelar la Ley de Atención Asequible y las coberturas de este programa para las personas con condiciones médicas preexistentes. La atención médica es otro tema en el que, según las encuestas, los estadounidenses confían más en Biden que en Trump.