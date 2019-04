Elecciones se repiten en 14 recintos, con retrasos y seguridad reforzada este 14 de abril del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con retrasos, y con medidas de seguridad reforzadas, los pobladores de 14 recintos distribuidos en Esmeraldas, Manabí, El Oro, Morona Santiago, Loja y Bolívar volvieron a las urnas la mañana de este domingo 14 de abril de 2019.

En estos lugares, las elecciones seccionales tuvieron que repetirse debido a incidentes o irregularidades en la jornada del 24 de marzo pasado, lo que ha retrasado la proclamación oficial de los resultados a escala nacional.



“En lo que va de la jornada, y tras la instalación efectiva de las 105 Juntas Receptoras del Voto determinadas para estos comicios, no se ha reportado ningún incidente en las parroquias en las que se elegirán dignidades locales”, informó la Mesa de Seguridad Electoral.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, informó que para garantizar el orden en estos comicios participan 3 860 efectivos de la Policía y 5 511 uniformados de las Fuerzas Armadas.



Uno de los recintos electorales es la parroquia rural Canoa, que elegirá a un alcalde, concejales rurales y una junta parroquial. Ahí las elecciones iniciaron con atrasos porque los integrantes de las juntas receptoras del voto no llegaron puntuales, constató este Diario.



El recinto electoral estaba resguardado por policías, militares y marinos. A una cuadra del recinto, ubicado en la unidad educativa Elías Cedeño Jerves, se instaló un cerco custodiado por policías, que permitía el paso ordenadamente de los electores.



En cada junta receptora del voto, al menos tres uniformados vigilaban que el proceso se desarrolle con normalidad.



En la unidad educativa San Vicente, en la zona urbana del cantón, se instaló otro recinto electoral. Ahí el resguardo es mayor. En el cerco de seguridad, policías y militares le pedían a los electores la cédula y le preguntaban el número de mesa.



Sin esos requisitos no podían ingresar. Hasta las 09:00, más de 100 personas hacían fila para ingresar.



Elsa Leones, llegó a votar a las 07:30 a ese recinto electoral. Ella señaló que tardó más en pasar por los filtros de seguridad, que en votar. “Me sentí nerviosa al ver tanto policía, pero me parece muy bien para que no nos pase nada y al fin podamos saber quiénes serán nuestras autoridades”.

Según Miguel Ángel Díaz, coordinador del CNE del recinto electoral de Canoa, señaló que las elecciones iniciaron a las 07:30. En la primera media hora de votaciones no se registraron inconvenientes.



Pedro Sánchez, del CNE de San Vicente, dijo que hay varios filtros de seguridad para evitar inconvenientes. Alrededor de 100 policías, militares y marinos custodian este recinto electoral.



En la zona urbana de San Vicente se elegirán a un alcalde y concejales urbanos.



El 24 de marzo pasado, en estos recintos se presentaron inconvenientes en las votaciones: Cinco de ocho partidos denunciaron que en esos dos recintos las papeletas estaban incompletas, que no todos los veedores pudieron ingresar. Hubo disturbios y quema de papeletas.

Mientras que en Pichincha las elecciones se repetirán para los recintos de la parroquia Barraganete (3201 electores), en la zona Germud, de la parroquia Pichincha (9 159 votantes) y en la parroquia San Sebastián (1 034 votantes). Según el CNE, en ese cantón las elecciones se desarrollan sin inconvenientes.



A las 17:00, se cerrarán las votaciones e iniciará el conteo de votos. Luego, las actas y material electoral serán resguardados hasta Portoviejo, donde se encuentra el Centro de Procesamiento de Datos del CNE.