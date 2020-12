La Junta Electoral de Santo Domingo identifica 10 organizaciones por campaña electoral anticipada

Unas 10 organizaciones políticas son observadas en Santo Domingo de los Tsáchilas, occidente del Ecuador, por campaña electoral anticipada para los comicios de 2021.

La Junta Provincial Electoral emitió un pronunciamiento sobre estas presuntas infracciones este miércoles 16 de diciembre de 2020.



Según la presidenta del organismo, Josselin Mejía, se ha detectado que estas tiendas políticas ya han colocado gigantografías, pegatinas y entregan gorras, llaveros, banderas, camisetas y mascarillas a los ciudadanos. Cuatro de los movimientos y partidos políticos han sido reincidentes.



Esto fue evidenciado por el Departamento de Fiscalización Electoral que proporcionó un informe a la Junta para que conmine a las organizaciones políticos a evitar esos actos proselitistas anticipados.



Este llamado lo hace el organismo cuando falta poco para comenzar oficialmente la campaña electoral para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos

El cronograma electoral vigente indica que la campaña iniciará el 31 de diciembre de 2020.



Según esas organizaciones, que se pronunciaron tras el manifiesto de la Junta, el proselitismo y propaganda se realizan desde hace más de dos meses.



En un debate televisado el candidato a la asamblea por Democracia Sí, Javier Corrella, increpó a su similar del Partido Social Cristiano, Gruber Zambrano, porque habría ‘empapelado’ la ciudad con su imagen. Zambrano respondió que no se trata de campaña sino de posicionar su imagen como marca personal. “En ningún momento he colocado el nombre de mi partido ni la lista a la que represento en esas imágenes”, dijo.



Para Mejía, este argumento no es válido porque indirectamente se está induciendo al ciudadano a inclinarse por una figura o una organización política.



Ella hizo un pedido al Municipio para que haga cumplir la ordenanza que estipula el retiro de la propaganda electoral en las vías y barrios de la urbe.



De acuerdo con la Junta, la normativa no se está aplicando a todos los movimientos políticos ya que en unos casos se actúa y en otros no.



El conflicto radica, según el ente, en que uno de los movimientos es patrocinado por el titular del Cabildo.



La delegación de Fiscalización del Consejo Electoral en la provincia recorre varias zonas para detectar la campaña adelantada. Se hacen visitas a las parroquias Santo Domingo de los Colorados, Zaracay, Río Toachi, Alluriquín, Luz de América, El Esfuerzo, Puerto Limón y al cantón La Concordia.



Para las elecciones del 2021, en la provincia Tsáchila están habilitados para los sufragios 377 727 ciudadanos. Para este proceso electoral se inscribieron 72 candidatos pertenecientes a 14 listas y 4 alianzas políticas.