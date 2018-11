Republicanos mantienen el Senado pero pierden la Cámara en EE.UU., según medios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Partido Republicano de Donald Trump mantuvo el control del Senado pero cedió el de la Cámara de Representantes al Partido Demócrata en las elecciones legislativas de medio mandato celebradas este martes 6 de noviembre del 2018 en Estados Unidos.

Las proyecciones de varios medios norteamericanos coincidieron en ese resultado tras unos comicios considerados un plebiscito de la era Trump, celebrados justo dos años después de la sorprendente victoria del ahora mandatario.



El resultado es el que preveían las encuestas previas a los comicios.



Las elecciones de medio mandato, por lo general, suelen ser un castigo para el partido del inquilino de la Casa Blanca. El control demócrata de la Cámara de Representantes se convertirá en una importante incomodidad para Trump en los dos años que le quedan de mandato.



Una vez que asuman sus puestos en enero, los demócratas tienen intención de iniciar investigaciones sobre el mandatario. No podrán llegar seguramente al punto de un "impeachment" (proceso de destitución) porque este tiene que ser aprobado en el Senado por 67 de los 100 representantes y los republicanos mantienen el control, pero supondrán un importante quebradero de cabeza para el mandatario.



En los comicios de hoy se renovaba la Cámara de Representantes al completo, con 435 bancas, y 35 de los 100 asientos en el Senado, además de 36 gobernaciones.



Pese a que Trump no se presentaba, fueron una especie de plebiscito sobre él. Y no solo por el afán del Partido Demócrata, sino también por el del propio mandatario, que se hizo prácticamente omnipresente en el final de la campaña, en la que agitó el miedo a la inmigración, un tema que siempre moviliza a su base.