Candidatos a reelección en 2021 deberán pedir licencia sin sueldo

La reforma electoral obliga a que los candidatos para la reelección en el 2021 soliciten una licencia sin sueldo. A menos de un mes de que se inicien las primarias, esta es una de las nuevas reglas que deberán sopesar los partidos.

La disposición consta entre los cambios al Código de la Democracia, que entraron en vigencia el 3 de febrero pasado. El artículo 93 dice: “Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.



“Anteriormente esto era facultativo, ahora es obligatorio”, explicó el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita. “Antes la norma decía podrán, se reformó y ahora dice ‘deberán”.



De los 137 asambleístas, por ejemplo, 106 tienen posibilidades de reelección. Aunque en las bancadas todavía no deciden quiénes buscarán continuar en el cargo, es algo que ya está en análisis.



La Constitución, en su artículo 114, dice que “las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo”. Este aspecto formó parte de la consulta popular del 2018.



De los 38 legisladores del bloque de Alianza País y sus aliados (AP), 28 pueden continuar. Entre ellos está Ana Belén Marín, primera vocal del Consejo de Administración de la Legislatura, y el presidente de la Asamblea, César Litardo.



“Estamos evaluando quiénes tienen posibilidad, quiénes deseamos o no ir a la reelección; ya tenemos un avance, pero una vez que tengamos el resultado final lo daremos a conocer”, dijo Marín.



En el caso de Creo, de sus 18 legisladores, Fernando Flores y Patricio Donoso no tienen esta opción. Su coordinador, Luis Pachala, dice que no aspira a continuar en su curul, porque quiere dar paso a una renovación de la Asamblea.



Sin embargo, apuntó que la bancada ya ha preparado a los asambleístas alternos para que puedan asumir las curules de sus compañeros que participen de los comicios.



En el bloque del correísmo, 10 de sus 30 integrantes no tienen posibilidad de continuar en sus puestos, entre ellos Marcela Aguiñaga, Esteban Melo y Mauricio Proaño. Tampoco Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri Gualinga ni Soledad Gualinga, quienes están asilados en México. Sus puestos son ocupados por sus alternos desde octubre pasado.



Aguiñaga manifestó que la Asamblea no deberá paralizar su trabajo, aún cuando más de las dos terceras partes de sus integrantes decida candidatizarse. “Lo importante es que el presidente del Legislativo tenga la voluntad política para tratar los temas que espera la ciudadanía”, anotó.



En el Partido Social Cristiano (PSC), cuatro de sus 17 integrantes, Cristina Reyes, Henry Cucalón, Henry Kronfle y César Rohón, ya exploran opciones distintas a la Legislatura.



Los cuatro adelantan contactos con las bases de sus partidos en busca de apoyo a una eventual candidatura presidencial. Rohón, sin embargo, precisó que “aún no se decide nada, será en los primeros días de agosto”. Reyes y Cucalón no podrán regresar a la Asamblea, pues ya fueron reelegidos.



El artículo 93 del Código de la Democracia también señala que “las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura”. Esto pueden hacerlo hasta en la víspera, dijo Pita.



Hace una semana, el CNE reformó el reglamento para las primarias. Por la pandemia, podrán organizar actos de manera telemática para designar a sus candidatos.



Sin embargo, a los postulantes les corresponderá acudir en un plazo de 10 días para aceptar su candidatura en las oficinas del CNE, en caso de ser una dignidad nacional, o sus delegaciones, en el caso de ámbito provincial. O a los consulados o embajadas, para candidaturas por el exterior.



En cuanto a la terna para la Vicepresidencia de la República, Litardo todavía no ha convocado a las bancadas para buscar consensos. Hay discrepancias incluso dentro del oficialismo.



Ana Belén Marín cree que el bloque debe apoyar a María Paula Romo, quien encabeza la nómina. Mientras que la coordinadora, Ximena Peña, consideró que es la tercera de la terna, María Alejandra Muñoz, quien genera consensos.



Sobre los tres nominados ocupan actualmente funciones en distintas instituciones, el Vicepresidente del CNE aclaró que no se pueden aplicar las mismas inhabilidades previstas para una elección popular y no a una designación del Primer Mandatario.



“La limitación de renunciar es para candidatos, y eso es antes de inscribir la candidatura para un proceso eleccionario”, puntualizó el consejero Pita.



Las elecciones

Agosto

Del 9 al 23 de agosto están previstos los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas (elecciones primarias), lo que implica la renovación de directivas y escoger las candidaturas para los comicios.



Septiembre

El 17 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará a las elecciones generales del 7 de febrero de 2021, cuando se elegirán Presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos.



Septiembre/octubre



La inscripción de candidaturas para parlamentarios andinos, asambleístas y para Presidente se efectuarán del 18 de septiembre al 7 de octubre. El CNE deberá verificar si los postulantes cumplen los requisitos.



Diciembre/ febrero

La campaña tendrá lugar desde el 31 de diciembre de 2020 al 4 de febrero de 2021. El cronograma incluye un debate de los candidatos a la Presidencia de la República, que está previsto para el 17 de enero de 2021.