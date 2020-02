Las elecciones primarias serán simultáneas y se harán durante 15 días

LEA TAMBIÉN

Las elecciones primarias en los partidos y movimientos políticos, que definirán las candidaturas para el 2021, tienen nuevas reglas. En las reformas al Código de la Democracia se fijaron los tiempos para su aplicación.

Ese cambio se incluyó en el artículo 345 de la normativa. Así, las organizaciones políticas realizarán los procesos de democracia interna de forma obligatoria durante un período de 15 días. Este se iniciará 60 días antes de la fecha del cierre de la fase de inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Las fechas exactas aún no se conocen, ya que el pleno del organismo no ha aprobado el calendario electoral definitivo.



El vocal del CNE José Cabrera explicó que esta reforma tiene como propósito evitar que las primarias se desarrollen hasta el último día de las inscripciones de las postulaciones. Ese fue el escenario en procesos anteriores y creó problemas a la institución.



“Llegan al apuro y ocurre que no tienen todos los documentos. Paralelamente a la inscripción de candidaturas, las agrupaciones estaban realizando los procesos de elección en las primarias. Ahora se harán solo durante 15 días”.



La Ley Electoral también establece tres caminos para elegir candidatos: elecciones abiertas, cerradas y representativas. Todas las organizaciones políticas deben optar por una de estas opciones.



El primero permite participar a todos los ecuatorianos habilitados para sufragar. El segundo, solamente a los afiliados o adherentes de la organización política. Y el tercero, solo a las delegaciones y representantes designados.



La reforma genera distintas expectativas en las organizaciones políticas. Algunos precandidatos como Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Isidro Romero y Fernando Balda ya están recorriendo el país.



Henry Cucalón, legislador del PSC, considera que el cambio tiene una lógica: buscar transparencia y evitar el desorden en el CNE y en las propias organizaciones políticas.



“Me parece que está bien fijar plazos, que todo esté debidamente señalado, y los partidos tienen la obligación de cumplirlo”, refirió.



Agregó que en el PSC se han estructurado las directivas y que cumplirán con lo que establece la norma. “Antes no estaban establecidos los plazos. No tenemos ningún problema”.



En el movimiento Creo, el asambleísta Héctor Yépez coincide en que lo positivo de la reforma es que los procesos democráticos internos serán transparentes. “Hay que cambiar la cultura política paulatinamente en el Ecuador”.



El Consejo Electoral debe certificar las elecciones. Las agrupaciones pueden pedir acompañamiento solo el día de las votaciones, o apoyo durante todo el proceso. En este último caso, deben solicitarlo con 30 días de antelación.



Wilma Andrade, legisladora de la ID, considera que la nueva modalidad tiene varias complicaciones. En lo positivo, dijo, se incentiva los procesos de democracia interna. Pero consideró que 15 días no son suficientes para cerrar los acuerdos y alianzas políticas.



Además, sostiene que es imposible que las organizaciones realicen elecciones abiertas. “Eso genera una organización inmensa, costosa, que no se puede hacer. Igual iremos a las representativas, que son ya listas de consensos”.



Alianza País, en la era del correísmo, hizo elecciones internas abiertas para definir candidatos en el marco de las elecciones celebradas en el 2009. El proceso tuvo críticas por la falta del padrón en varios recintos electorales, tampoco se respetaron los resultados para la conformación de listas.



En ese movimiento, bajo la cabeza de Lenín Moreno, por ahora no se adelantan criterios. Dirigentes en Guayas dijeron que están a la espera de las decisiones y resoluciones que tome el movimiento en la convención nacional que será el 29 de febrero. Ahí se definirá la posición de la lista 35 de cara a las próximas elecciones.



Guillermo Celi, legislador del movimiento SUMA, consideró que la reforma también se encamina a una futura aspiración: que en un domingo el CNE organice en simultáneo una elección primaria abierta entre todas las organizaciones.



Explicó que actualmente este proceso se realiza en Argentina, antes de las elecciones generales. Espera que el país pueda lograr eso lo antes posible.



De su parte, Mery Zamora, de Unidad Popular, afirmó que para su agrupación los procesos internos no son nuevos porque los han venido desarrollando desde cuando eran el Movimiento Popular Democrático (MPD).



En mayo tienen previsto realizar una “gran convención” en la que se se oficializará la fusión entre UP y el MPD. Ahí se darán a conocer los primeros nombres que participarán en las elecciones.