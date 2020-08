Para las elecciones presidenciales del 2021 estarán habilitados más de 13 millones ciudadanos

LEA TAMBIÉN

Para las elecciones presidenciales del 2021 estarán habilitados para sufragar 13 099 150 ciudadanos. De ellos, 12 688 911 lo harán en territorio ecuatoriano y 410 239 en el exterior.

Ese es el registro electoral que aprobó el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche de este 18 de agosto del 2020 con los votos de la presidenta Diana Atamaint y los vocales José Cabrera y Esthela Acero. El consejero Luis Verdesoto se abstuvo y Enrique Pita, no asistió. Con ello, se dio luz verde al cierre del registro electoral que será válido para los próximos comicios.



El nuevo padrón electoral registrará 162 844 electores menos en relación a las elecciones seccionales cuando se eligieron autoridades locales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los migrantes ecuatorianos en el extranjero únicamente pudieron sufragar por la última dignidad.



Atamaint informó que este padrón es "uno de los mejores que se ha tenido" en el país Y ha sido entregado a todas las organizaciones políticas. "Tuvieron el tiempo suficiente para la posibilidad de hacer las observaciones necesarias, eso es garantía de transparencia".



Más temprano, el Departamento de Comunicación del CNE informó que el decrecimiento respecto al 2019 obedece a que hay más de 600 000 ecuatorianos que fueron eliminados del registro, al ser considerados como electores pasivos, pues no hay sufragado o realizado algún trámite en el CNE durante los últimos cuatro procesos electorales.



Para este proceso, el CNE informó que se realizaron 109 060 cambios de domicilio. Esta cifra es menor a la registrada en los comicios seccionales, pues para esa elección se receptaron más de 580 000 actualizaciones de domicilio. En el marco de la emergencia sanitaria, se habilitó en esta ocasión la posibilidad de hacer cambios vía web.



De acuerdo al informe Técnico Nacional de Validación y Verificación en Campo de cambios de domicilio, en 18 provincias se determinó que ninguna parroquia presentó cambios con un porcentaje superior al 10% respecto de sus electores, por lo que las delegaciones no ejecutaron validaciones y verificaciones en campo, como en procesos anteriores.



En tanto, son 22 429 los extranjeros que constan en el padrón. Ellos son quienes se registraron ante el CNE al cumplir los requisitos: tener más de 16 años de edad y haber residido legalmente en el país al menos cinco años.