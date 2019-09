La carrera hacia Carondelet ya tiene algunos nombres

LEA TAMBIÉN

Faltan 17 meses para las elecciones presidenciales del 2021, pero el tablero de opciones ya se empieza a configurar. Pese a que, según la Ley, los candidatos deben ser elegidos en procesos internos dentro de los movimientos, algunos nombres ya confirman su presencia en la papeleta.

Por ahora, solo Guillermo Lasso, líder de Creo, ha ratificado su participación y ya perfila sus estrategias electorales.



Si bien el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, no ha confirmado su candidatura, los militantes del Partido Social Cristiano (PSC) confían en que aceptará el reto. En otros cinco movimientos, aún se analizan los posibles perfiles.



Lasso, quien establecerá su “epicentro” proselitista en Quito, a inicios de este mes empezó a promocionar un video que se transmite en redes sociales y canales de televisión. El dirigente sostiene que no se trata de campaña política, sino que recorre el país para “conversar con la gente sobre emprendimientos”.



En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay dos posiciones sobre la presunta campaña anticipada. El consejero de mayoría, José Cabrera, aseguró que solicitaron a la Dirección de Fiscalización abrir un expediente de oficio, en el que se analice el video de Lasso.



El documento será remitido al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para que los jueces determinen si se trata de una posible infracción.



El vicepresidente del CNE y consejero de minoría, Enrique Pita, en cambio, sostuvo que el organismo no puede sancionar la campaña anticipada, pues no lo contempla el Código de la Democracia.



El líder de Creo, en una de sus últimas visitas a la capital, dijo que reforzará su presencia en la Sierra. Además, explicó que “intentará no cometer los errores del pasado”, a la hora de establecer alianzas. Lo dijo en referencia al pacto que estableció con Suma.



Su excompañero de fórmula, Andrés Páez, también piensa en las presidenciales, aunque su primer objetivo es lograr la personería jurídica del Movimiento Nosotros. Por ello, dice haber recorrido cerca de 20 provincias para recolectar firmas de respaldo. También visitó ciudades de la Costa para consolidar una base social, con miras a las elecciones.



Gustavo Larrea, director de Democracia Sí, confirmó que esa organización presentará candidato propio para las presidenciales. Aunque evitó adelantar nombres, no descartó que “si tiene el apoyo del pueblo”, él será candidato.



Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, aseguró que en la Asamblea del movimiento, prevista para inicios del 2020, se sabrá si existe un consenso para apoyar un solo candidato, o si se organizan primarias. Aclaró que el sector indígena solo respaldará a perfiles que pertenezcan a la organización. Algunos nombres que se barajan son Lourdes Tibán, Yaku Pérez y Salvador Quishpe.



En Guayaquil surgen cuatro nombres para Carondelet. El más reciente salto al tablero electoral lo dio el expresidente de Barcelona y empresario, Isidro Romero Carbo. “Siempre he dicho que quisiera devolverle al Ecuador lo que me ha dado. Pero esto dependerá de ustedes”, publicó en Twitter.



Días atrás Romero se reunió con Marlon Santi, para hablar del apoyo del sector indígena a su eventual candidatura. Sin embargo, el dirigente de Pachakutik negó esa opción.



Henry Cucalón, asambleísta del PSC, descartó la posibilidad de que esa organización respalde a Romero. “Nuestro único candidato presidencial es el abogado Jaime Nebot”, refirió el legislador.



Cucalón cree que el exalcalde de Guayaquil sería una candidatura de convergencia democrática. “Él ha dicho que lo está pensando, meditando y en su momento dará una respuesta. Estoy convencido que será a favor, es la única candidatura por el lado de nosotros”, contó.



Nebot ya recorre el país y mantiene reuniones con alcaldes y prefectos afines. La semana pasada participó en un foro con gobiernos descentralizados, donde criticó la venta de activos del Estado y se mostró a favor de la delegación o concesión.



El expresidente Abdalá Bucaram también insinuó una precandidatura, para hacer contrapunto a Nebot. El líder del desaparecido PRE no tiene impedimento para postularse.



Desde las iglesias surge el Movimiento Cristalino Democrático (Mocrid), que busca su personería . Su precandidato es Marcel Jiménez.



El oficialismo (Alianza País) no ventila su postura, aunque en los pasillos de Carondelet se analiza dos opciones: la reelección de Lenín Moreno o catapultar a Otto Sonnenholzner. Aún no hay nada dicho.