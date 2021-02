Una jornada electoral marcada por la participación masiva

Luego de una histórica jornada de sufragio, con la pandemia del coronavirus omnipresente, la tarde y noche de este domingo 7 de febrero del 2021 se difundieron los resultados de dos encuestas a boca de urna o ‘exit poll’, en los que se reflejó que no hubo un ganador en una sola vuelta.

Los muestreos de Clima Social y Cedatos dieron el primer lugar al binomio de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, con 34,94 % y 36,2%, respectivamente.



Según las dos firmas, el segundo lugar lo ocupó la dupla de la alianza Creo-Partido Social Cristiano, conformada por Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, con 20,99% y 21,7 %, en ese orden.



Ambas encuestadoras ubicaron a la fórmula de Pachakutik, encabezada por Yaku Pérez y Virna Cedeño, en tercer lugar, con 17,99% y 16,7 %.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) ofreció dar a conocer los resultados del conteo rápido para Presidente y Vicepresidente a las 20:00 de ayer, con una muestra que utiliza datos oficiales correspondientes a 2 425 juntas receptoras del voto (JRV). Pero hasta el cierre de esta edición, todavía no se difundía esa información.



Para el conteo rápido no se tomó en cuenta la votación en el exterior. Así lo contó Sofía Estrella, directora de Estadística del CNE. Aseguró que la muestra tiene un 99% de confianza y 1% de error.



Desde las 18:30 se empezó a visualizar el avance del escrutinio en el aplicativo CNE App. Christian Cerda, director de Tecnologías del organismo, recordó que para estos comicios se ampliaron los canales para difundir los resultados.



A criterio del funcionario, se adoptaron las medidas para que no ocurran fallas o apagones en la transmisión. También dijo que blindaron el sistema ante posibles ataques internos y externos. De ahí que se haya diversificado la cantidad de canales de visualización de los datos, para descongestionar el tráfico de la página principal del CNE, donde están los principales datos de la jornada electoral.



Aglomeraciones



El inicio de la jornada de sufragio tuvo contratiempos. En varias provincias se reportaron problemas con la insta­lación de las JRV. Pero a las 11:00, el CNE informó que estaban operativas las 38 806 mesas de votación.



El segundo inconveniente fueron las largas filas registradas a escala nacional, sobre todo en la mañana. La aglomeración ocurrió, ya que los miembros de las Fuerzas Armadas permitían el ingreso a los recintos electorales en grupos de 15 o 20 personas.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que al mediodía se acordó con la Mesa de Seguridad Nacional la apertura de los recintos electorales, para facilitar el flujo de los electores.



El vicepresidente, Enrique Pita, reconoció estos inconvenientes y ofreció “disculpas” a la ciudadanía. Según el consejero José Cabrera, hasta las 16:35 de ayer se reportó un 76% de avance en el sufragio.



El funcionario dijo que hasta esa hora solo recibieron un ­reporte de un ciudadano que intentó sustraerse las cuatro papeletas que este domingo recibieron los ecuatorianos.



Hasta el cierre de esta edición, aún no se podían dar datos sobre cómo sería la composición de la Asamblea.



Si se concreta la segunda vuelta, esta sería el próximo domingo 11 de abril.