Julio César Trujillo, presidente del Cpccs transitorio, se ratificó por el voto nulo

Anuló su voto por los integrantes del Consejo de Participación Ciudada y Control Social (Cpccs) y cumplió con lo que había anunciado en días anteriores. Así lo dio a conocer el presidente de la entidad tarnsitoria, Julio César Trujillo.

“Como ya había decidido desde hace algunos días y le hice saber al pueblo ecuatoriano, invitándole, además, a anular el voto. Realmente es un organismo que no sirve sino para cumplir órdenes”, dijo.



El funcionario llegó a las 11:00 de este domingo 24 de marzo de 2019, a la junta 15 de varones, del colegio Militar Eloy Alfaro, en el norte de Quito, para ejercer su derecho al voto. Demoró cerca de cinco minutos. Se quejó de la cantidad de papeletas y de lo pequeño de las fotos de los postulantes a dignidades.

#Elecciones2019EC | El presidente del Consejo de Participación, Julio César Trujillo, se ratifica en el voto nulo por los integrantes de dicha entidad



Vía @conejablanca1 pic.twitter.com/SpbhTptugG — El Comercio (@elcomerciocom) 24 de marzo de 2019



Se ratificó, además, que continuará con su postura para realizar una consulta popular para eliminar el Cpccs. “Ayer en la noche se acercaron movimientos y partidos políticos a decirme que ellos van a recoger las firmas para la consulta popular”.



Criticó el proceso para el conteo de votos nulos para el Consejo de Participación. “Nosotros le pedimos al Consejo Nacional Electoral (CNE) que decida eso antes de las votaciones, le hicimos ver las dificultades que va a tener si decide eso después de las votaciones (...) ellos no nos hicieron caso y no se qué tienen resuelto”.



Cree que el CNE debió establecer reglas claras sobre el conteo, que no estaban definidas por el legislativo.



Confía en que los votantes han optado por el nulo para los consejeros de Participación.



Trujillo señaló que votó por José Vásquez para alcalde de Quito.