Tres aspirantes a la Presidencia encabezan lento conteo en Honduras, donde piden más celeridad

El alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, del Partido Nacional; Xiomara Castro, del Libertad y Refundación (Libre), y Yani Rosenthal, del Liberal, siguen este sábado liderando el conteo de los comicios primarios en Honduras, mientras diferentes sectores continúan pidiendo más celeridad.

El conteo continúa y las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) prevén ofrecer nuevos resultados a lo largo de la jornada, aunque el proceso es cuestionado por diferentes sectores sociales del país por la lentitud.

En declaraciones a periodistas, el codirector de Asuntos Políticos del CNE, Eduardo Fuentes, dijo que hoy continúan abriendo maletas electorales en la oficina central del órgano electoral en Tegucigalpa, la capital hondureña.



"Vemos como los candidatos están reconociendo los resultados, vemos con buenos ojos como el candidato del movimiento Juntos Podemos, del Partido Nacional, Mauricio Oliva, (presidente del Parlamento) reconoció el resultado oficial del CNE", señaló.



Asfura, Castro y Rosenthal son los más votados en los comicios primarios que celebraron el 14 de marzo tres partidos políticos, previo a las elecciones generales del 28 de noviembre.



Según el último reporte del CNE, Asfura suma 410.146 votos, mientras que Oliva 151.193, tras ser procesadas 5.564 actas del Partido Nacional.



Castro, ex primera dama y esposa del depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien es coordinador general de Libre, va por delante con 190 276 votos frente a Nelson Ávila, con 27 100, Wilfredo Méndez, con 11 192, y Carlos Eduardo Reina, repartidos en 3 61 actas escrutadas.



En el partido Liberal, también con 3 964 actas procesadas, los votos favorecen a Rosenthal, quien en agosto de 2020 regresó de Estados Unidos, donde cumplió tres años de prisión tras ser acusado de lavado de dinero asociado al narcotráfico, con 182 089, contra 113 896 de Luis Zelaya, quien ha denunciado fraude, y 55 025 de Ángel Darío Banegas.



Piden mayor celeridad



Los llamados a una mayor celeridad y transparencia del conteo de votos crecieron hoy en el país centroamericano con pronunciamiento de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (Anuprih).



La Anuprih solicitó a las autoridades electorales un "procesamiento de datos transparente y abierto que corresponda a lo expresado por el pueblo hondureño en las urnas".



A los candidatos, les pidió que "guarden prudencia, pero se mantengan vigilantes del procesamiento de resultados", según el documento.



Las universidades privadas instaron a la ciudadanía a vigilar el procesamiento y entrega de resultados electorales, y destacó la importancia de que el Parlamento apruebe una nueva Ley Electoral que rija las elecciones generales de noviembre de "manera transparente, eficiente y eficaz".



Señaló que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) carece de una ley que regule su funcionamiento, por lo que es necesario su aprobación, para que "pueda atender las situaciones de su competencia".



El Registro Nacional de las Personas (RNP) debe garantizar la entrega del carné de identificación y coordinar con el CNE un censo nacional "incluyente y depurado" de cara a los comicios generales.



“Lamentamos que la entrega del DNI (carné de identificación) no se haya dado en tiempo y forma, lo que no les permitió a muchos ciudadanos, especialmente a nuevos votantes, ejercer el sufragio en las elecciones primarias e internas”, subrayó la Anuprih.