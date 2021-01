¿Qué tipo de sanciones se generan por el error en la impresión de papeletas?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció un error en la impresión de más de seis millones de papeletas presidenciales, en las que se incluyó un logotipo que no correspondía al movimiento Amigo.

La presidenta del organismo, Diana Atamaint, calificó de “lamentable” al hecho y dijo que no se “puede pasar por alto”. Ofreció corregir el error “en el tiempo oportuno” y aseguró que las elecciones del 7 de febrero no se suspenden.



Además, anunció sanciones. Anticipó que los funcionarios encargados de la verificación, control de calidad y diseño de papeletas electorales fueron separados de sus cargos. “Ya nos encontramos corrigiendo este lamentable error”, dijo la Presidenta.



No obstante, a partir de ese hecho, surgieron varias interrogantes. ¿Qué tipo de delito configura ese error? ¿Qué sanciones se pueden generar? ¿Quién debe responder? Medardo Oleas y Stalin Raza, expertos en materia electoral y política, responden algunas de las inquietudes.

¿Qué tipo de error configura?

Medardo Oleas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, aseguró que es "un error interno" del Departamento de Partidos Políticos en el CNE y de las personas responsables de verificar los datos para el envío de impresión al IGM.



El jurista Stalin Raza calificó al error como inaceptable, que se suma a una cadena de fallos en el organismo electoral, lo que alimenta a la falta de credibilidad.



¿Qué se tiene que hacer tras el reconocimiento del error?

Oleas y Raza coincidieron en que se debe destruir las papeletas y volver a imprimir.



¿Qué institución debe investigar el error y quién debe responder?

Oleas afirmó que debe intervenir la Contraloría y establecer responsabilidades civiles y administrativas porque el daño causado tiene que ser imputado "a las personas que cometieron el error, en este caso el CNE y las personas que están ahí".



Raza dijo que la Contraloría debe hacer un informe, un análisis de los recursos inmersos; se debe determinar la responsabilidad administrativa y civil. "La presidenta y funcionarios tienen que ser glosados para que le repongan al Estado la cantidad de dinero que se va a perder".

¿Qué sanciones caben?



Oleas explicó que en este caso debe responder la institución como tal y su cabeza, de ahí la Contraloría debe establecer dónde está la responsabilidad. "Ellos tienen la competencia para establecer quién deberá asumir el costo por esa pérdida".



Agregó que se podrían establecer multas por haber violado procedimientos establecidos en la normativa interna.



Raza añadió que en en la parte administrativa se generan multas o la destitución. En la civil, se condena a los funcionarios responsables del error para la devolución al Estado la cantidad de recursos que se perdieron.



¿Se pierden los derechos políticos?

Oleas aclaró que no. "Ni siquiera hay responsabilidad penal porque se trata de un error que está dentro del orden administrativo y civil. No hay otro tipo de sanciones".



Raza dijo que el campo de acción es de Contraloría. "Hasta ahí creo que nada más, yo no creo que se pueda hablar de responsabilidad penal, ni peculado, ni mucho menos, porque se trata de un error, no hay de por medio algo doloso".



¿Qué cabe ahora?

Oleasy Raza indicaron que el Instituto Geográfico Militar debe establecer el costo de lo que significa reimprimir las papeletas. Si imprimieron 6 millones se debe reestablecer el presupuesto de esa cantidad.

"Eso va al presupuesto del CNE, el cual deberá reestructurar y sacar del presupuesto global esa diferencia, tiene que hacer y de manera inmediata", finalizó Oleas.