Regreso de partidos no mejoró lo electoral

Faltan 47 días para las elecciones generales del 2021 y diez para el inicio de la campaña proselitista, pero aún no se destraba la disputa entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Las autoridades del CNE todavía no ingresan la demanda de conflicto de competencias en la Corte Constitucional (CC), para que ese organismo dirima sobre el fallo que otorgó a Justicia Social nuevos plazos para inscribir candidatos para los comicios. Esa tienda impulsa una batalla jurídica nacional e internacional, para tratar de inscribir a Álvaro Noboa como su presidenciable.



José Cabrera, consejero del CNE, señaló que ingresaron un pedido de recusación para que el juez Ángel Torres no trate la denuncia de una supuesta infracción electoral que ingresó Justicia Social, con la que piden la destitución de cuatro consejeros electorales.



El TCE, en cambio, resolvió remitir el expediente del incumplimiento del fallo a la Fiscalía, en donde advierten de supuestos indicios de responsabilidad penal que recaen sobre las autoridades del CNE.



Desde que entró en vigencia la Constitución del 2008, la Función Electoral está integrada por un órgano administrativo (CNE) y otro jurisdiccional (TCE). Ambas instituciones atravesaron el proceso de “reinstitucionalización”, derivado de la consulta popular del 2018. Esa tarea estuvo a cargo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-t), que designó a autoridades a través de concursos.

Con base en sus facultades “extraordinarias”, se permitió que los partidos políticos auspiciaran cuadros para integrar el CNE, hecho que no se había dado desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi. Según el general Luis Hernández, exintegrante del Cpccs-t, se llegó a un consenso para que las organizaciones políticas estén más representadas en el CNE.



Cree que no fue una mala idea, pues recordó que durante la década pasada, el CNE “pasó a estar copado por un solo partido: el de Gobierno”.



Diana Atamaint, presidenta del Consejo, fue postulada por la Conaie. Enrique Pita, vicepresidente del organismo, fue propuesto por Creo. El consejero José Cabrera tuvo el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC); mientras que Esthela Acero es cuota de Alianza País (AP). El vocal Luis Verdesoto tuvo el respaldo de la Junta Cívica de Guayaquil y de Fundación Esquel.



En el diseño de los organismos electorales hay experiencias de entidades apartidistas y otros organismos que sí permiten una integración partidaria. Así lo considera Fausto Camacho, exvocal del CNE.



Comentó que en el Ecuador se han aplicado las dos vías, pero insiste en que las fallas no están en los modelos sino en las personas. “No se puede decir que el Cpccs-Transitorio es el culpable. Los responsables son los integrantes del CNE”.



Ana Marcela Paredes, exvicepresidenta del CNE, dice que el retorno de los partidos “no ha traído buenos resultados”. Considera que no existe un conflicto de competencias y que la confrontación interna repercute en la legitimidad de las instituciones electorales. “En este caso, se deben acatar los fallos del TCE”, manifestó.



Daniel González, experto en derecho electoral, menciona que antes del 2008, cuando el desaparecido Tribunal Supremo Electoral tenía representación de los siete partidos más votados, también hubo problemas de institucionalidad. “Antes el problema era que el TSE era juez y parte. Ahí también se cometieron atropellos”.

Reconoce que bajo el modelo actual no se había evidenciado una pugna tan fuerte entre el CNE y TCE. “Es importante tener organismos especializados. Aquí no hablamos de legalidad, sino de interés político”.



El politólogo Simón Pachano coincide en que antes no se ventilaban estos conflictos, ya que “había el control de un solo partido político en el CNE”. Menciona que siempre hay criterios a favor y en contra de la representación de las organizaciones políticas en los órganos electorales. “Antes del 2006 también había problemas. E igualmente vimos que la meritocracia, impulsada en la década anterior, no fue tal”.



Camacho cree que la pugna es una muestra de la falta de cultura política y democrática en el país. González, en cambio, pide que tanto el CNE y el TCE asuman y respeten sus roles constitucionales.



Hoy el CNE instalará el Cuarto Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, para analizar las medidas de bioseguridad para la campaña.

Los tiempos

​

31/12/2020

Según el calendario aprobado, los candidatos podrán iniciar la campaña electoral, bajo un protocolo sanitario, desde el jueves 31 de diciembre.



7/1/2021

El jueves 7 de enero del 2021 es el último plazo, según el cronograma actual, para oficializar las listas de candidatos que irán a las elecciones.



4/2/2021

El jueves 4 de febrero finalizará la campaña electoral. Los postulantes a los diferentes cargos tendrán 35 días para realizar proselitismo político.



7/2/2021

Un total de 13 099 150 ecuatorianos ejercerán su derecho al voto en la primera vuelta de las elecciones generales. La fecha no se ha modificado.