Reforma endureció multas a miembros de JRV para las elecciones del 2021

A partir de hoy 10 de noviembre del 2020 se empezará a notificar vía correo electrónico a los 277 263 ciudadanos que integrarán las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en los comicios del 2021. Ayer 9, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió con el sorteo, de manera simultánea, en las 24 delegaciones provinciales.

El 78% de los miembros de las mesas de votación son estudiantes matriculados en instituciones de educación superior. También se consideró a empleados privados y servidores públicos con título profesional, así como a bachilleres y ciudadanos residentes en zonas rurales que hayan concluido la instrucción general básica.



Deniss de la Cruz, presidenta de la Junta Electoral de Pichincha, recordó que se excluyó del sorteo a personal de salud que está en primera línea para contener el avance del coronavirus. Tampoco se tomó en cuenta a estudiantes de ciencias médicas, veterinarias y agronomía.



Los miembros de las JRV facilitarán el sufragio y efectuarán el conteo de votos el 7 de febrero del 2021. Este proceso es singular, pues existen sanciones más severas si los integrantes de las mesas no cumplen con sus funciones.



Además, la pandemia del covid-19 obligó a que las notificaciones y las capacitaciones se desarrollen mayoritariamente de forma virtual.

Debido a la crisis económica del país solo se pagará la compensación de USD 20 a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto de zonas con acceso fluvial o aéreo, así como a quienes realicen el proceso en centros de privación de libertad.



Para el resto de casos, se consideraron otros incentivos, como un día adicional de vacaciones o un reconocimiento institucional.



El 60,3% de los miembros de JRV se concentra en Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Azuay.

Con las reformas al Código de la Democracia los miembros de mesa que no acudan a las capacitaciones deberán pagar una multa de USD 40, equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU).



Quienes no integren las Juntas el día de los comicios tendrán una sanción del 15% del SBU, es decir, USD 60.

Además, se considerará una infracción electoral grave si los miembros de mesa abandonan sus funciones hasta la suscripción de las actas. De comprobarse esta falta, la sanción va de 11 a 20 SBU, destitución o suspensión de derechos políticos hasta dos años, algo que no se sancionaba anteriormente.



Diana Atamaint, titular del CNE, resaltó el rol que deben cumplir los integrantes de las JRV, a quienes catalogó como centinelas de la voluntad popular. “Esperemos que los ciudadanos cumplan su obligación no por las sanciones, sino por que el país y la democracia los necesitan”, dijo.



Uno de los rubros que se revisó como parte de la optimización presupuestaria, que estableció un techo de USD 83,5 millones para organizar las elecciones, fue el correspondiente a las capacitaciones para las JRV.



José Cabrera, consejero del CNE, señaló que inicialmente se anunció que el Gobierno asumiría esa tarea, pero aún no hay nada concreto. Reveló que están en conversaciones con la universidad Yachay para cumplir con las charlas.



Según el CNE, desde el viernes 13 de noviembre se habilitará un sistema de consulta en línea en la web del organismo. El plazo para notificar a los miembros de mesas vence el 24 de diciembre.



Las capacitaciones irán desde el 17 de noviembre hasta el 7 de febrero del 2021.