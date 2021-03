¿Contenido del debate obligatorio del CNE incidirá en votos del balotaje?

Este 16 de marzo del 2021 se inicia la campaña electoral para el balotaje. Y la primera semana de este periodo tendrá un elemento histórico: el debate obligatorio entre Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC). Ambos candidatos presidenciales estarán por primera vez frente a frente este domingo 21.

En la retina de los estrategas políticos aún está grabado el debate que sostuvieron León Febres Cordero (PSC) y Rodrigo Borja (ID) en 1984. Ese encuentro, moderado por Alejandro Carrión, fue decisivo en las urnas.



37 años después de ese cruce se repetirá un debate entre dos candidatos finalistas, esta vez con carácter obligatorio, acorde a los cambios al Código de la Democracia.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un reglamento en el que se delega la definición de la metodología y las preguntas a un Comité Nacional de Debates, acogiendo el modelo de las elecciones estadounidenses.



El consejero Luis Verdesoto menciona que el debate es parte de la construcción de la democracia deliberativa. Estos espacios deben responder una “metodología rigurosa” y crear condiciones de igualdad entre candidatos.



¿Cuánto incidirá el debate, a tres semanas de la votación? El politólogo Arturo Moscoso considera que será decisivo, ya que los votantes podrán comparar las posiciones de cada candidato y saldrán a flote estilos de liderazgo y cualidades personales que podrían ser útiles para gobernar.



Aunque todo dependerá del contenido de los mensajes y de la capacidad de influir en la conversación del electorado. Así lo considera Caroline Ávila, experta en comunicación política.



La investigadora dice que, en contextos polarizados, los debates pueden tener una menor incidencia en el cambio de la intención de voto.



Sin embargo, reconoce que existe un alto porcentaje de indecisión al que se podría apuntar. “Dependerá del contenido que planteen. Si se queda en el conflicto correísmo versus anticorreísmo, no vamos a ningún lado”.



El CNE adjudicó un contrato por USD 180 000 para organizar los dos debates de la primera vuelta y el del balotaje, que se realizará este domingo, en Guayaquil.



Cada programa tiene un costo USD 60 000, según la web de Compras Públicas.



Al ser un evento transmitido en cadena nacional, el analista Francisco Huerta menciona que el formato debe cautivar a la audiencia.



Los electores no solo escucharán las ofertas de Arauz y Lasso, sino que medirán su comportamiento, presentación y lenguaje corporal. “Detalles que no tienen que ver con el contenido ideológico, pero sí con las formas”.



La plataforma Ecuador Decide también propone que este jueves haya un debate entre los vicepresidenciales: Carlos Rabascall (Unes) y Alfredo Borrero (Creo-PSC).



Rabascall ya aceptó la invitación y hasta ayer se esperaba una respuesta de Borrero.



El politólogo Simón Pachano cree que en el debate deben constar temas de interculturalidad y equidad, en distintos aspectos. Plantea que exista un espacio para que Arauz y Lasso se formulen preguntas entre sí.



María Gabriela Alvear, representante de Dialogo Diverso, dice que es imperativo que en el debate se aborden los derechos de mujeres y grupos Glbti. “Una autoridad máxima no puede desconocer que su país es diverso”.



Enrique Pita, vicepresidente del CNE, dijo que esperan el primer informe del Comité Nacional de Debates, integrado por Andrés Checa, Valeria Coronel, Caterina Costa, María Paz Jervis y Paúl Palacios. Esa instancia, a través de un comunicado emitido ayer, ofreció definir las reglas y preguntas “de manera responsable e independiente de cualquier grupo político”.