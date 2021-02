La muestra para conteo rápido incluirá al 6,05% del padrón electoral

Para el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE), que permitirá conocer una tendencia en los resultados presidenciales, se tomará como muestra al 6,05% del padrón electoral nacional.

Así, tras el cierre de urnas, a las 17:00 del domingo, se procesará el voto de 793 603 electores, de un universo de 13 099 150. Ellos estarán aglutinados en 2 425 juntas receptoras del voto (JRV), que equivalen al 6,25% de las 39 915 habilitadas en Ecuador y el exterior.



Los primeros datos prevén ser difundidos a partir de las 20:00, tres horas después de terminadas las elecciones, explicó el vocal Luis Verdesoto.



En ese lapso de tres horas se debe seguir un proceso estipulado en el protocolo para la entrega de información de conteo rápido. Sofía Estrella, directora Estadística del CNE, explicó que el organismo contrató a 2 425 operadores de campo, quienes serán los encargados de transmitir los resultados de las actas a través de “una ‘app’ telefónica” desarrollada por la Dirección de TIC del ente electoral.



Habrá un operador por cada mesa. La labor de ellos empezará tras el escrutinio que realicen los integrantes de la junta. Luego, deberán tomar una fotografía al acta firmada con los resultados e ingresar en la aplicación la imagen junto con los datos de esa JRV.



“Eso se transmite a la base de datos que maneja el CNE. Se los procesa mediante modelos estadísticos y se presentan las tendencias de todos y cada uno de los candidatos”.

De acuerdo con el protocolo, el porcentaje de avance de información de conteo rápido se dará a conocer sistemáticamente a las autoridades del organismo electoral. Una vez estabilizada la muestra, con porcentaje de más/menos el 1% de error estadístico, se entregarán los resultados a la presidenta Diana Atamaint.



Los consejeros informarán los resultados a la opinión pública en presencia de los medios de comunicación, nacionales e internacionales, delegados de organizaciones políticas y candidatos, así como observadores electorales.



¿Pero qué tan efectiva es la conclusión del conteo rápido?

Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, explicó que ese método toma una muestra matemática estadística balanceada real a nivel nacional, lo que disminuye el margen de error a menos de 1%. Con eso, la conclusión del conteo rápido se aproxima al resultado final electoral.



“El conteo rápido es bastante útil para tener una aproximación antes de los resultados oficiales. Se toman los datos directos y reales de las actas, por eso es muy preciso en relación a los boca de urna o ‘exit poll’, que también están habilitados para el día domingo, pero que depende de la información que proporcione cada encuestado”, aclaró Hidalgo.



Aparte del conteo rápido, para el domingo están calificadas seis personas naturales y jurídicas, que realizarán las encuestas a boca de urna. Para esa actividad existe un reglamento que regula la difusión de ese tipo de estudios.



Hidalgo detalló que, con relación al conteo rápido, la metodología del ‘exit poll’ es distinta porque a cada elector se consulta, de forma aleatoria, cómo sufragó al salir de su recinto electoral. No todos comparten el dato real de votación. “Tiene una particularidad: un margen de error más alto, que puede ser de hasta 4%”.



El CNE calificó para ‘exit poll’ a Cedatos, Market, Clima Social, Centroinvest SA, Viemp SA y Marzo Sinchi Chuya. Sin embargo, no todos realizarán ese trabajo.



Blasco Peñaherrera, principal de Market, explicó que no presentará su ‘exit poll’ en la primera vuelta. El argumento fue que hace una semana fueron informados por un medio de comunicación, con el cual tenían previsto trabajar para la difusión de sus resultados electorales que, por temas administrativos, no podían financiar este trabajo estadístico.

No obstante, explicó que la logística planteada por su empresa incluía a 500 encuestadores para recoger la votación de 96 000 casos en las 24 provincias. Se esperaba hacer tres cortes con resultados durante el día de los comicios.

“Estimamos un margen de error del 2%”, puntualizó.



Mientras tanto, Diego Zaldumbide, principal de Centroinvest, comentó que se realizó un par de negociaciones con medios, pero no se llegó a un acuerdo para la difusión.



No obstante, recordó que con este tipo de encuestas, en caso de existir un empate técnico, lo recomendable no es mencionar el resultado, y es preferible mencionar los rangos del porcentaje de votación.



En cambio, Santiago Pérez, principal de la empresa Clima Social, confirmó que realizará un ‘exit poll’ para un medio de comunicación de Manabí.



Pérez anotó que en su trabajo participarán al menos unas 200 personas y se tomará como muestra a 20 000 electores, aproximadamente, en todas las provincias del país. “Eso nos garantiza un error de entre 2 y 1,5%”, aseguró.



Este Diario conoció que Cedatos también publicaría su encuesta a boca de urna, pero ayer, hasta las 19:0, no hubo una confirmación de la empresa.