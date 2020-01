Elecciones en el Colegio de Abogados del Guayas fueron suspendidas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La elección para la renovación del nuevo directorio del Colegio de Abogados del Guayas, toma un nuevo giro. La inscripción de candidaturas estaba prevista que se iniciara desde las 08:30 de este jueves 9 de enero del 2019. No obstante, el proceso se suspendió.

El juez Gonzalo Villacreses, de la Unidad Judicial Sur, en Guayaquil, resolvió aceptar un pedido de medidas cautelares y suspender la elección de la nueva directiva prevista para el próximo 3 de febrero. Los nuevos dirigentes estarán vigentes en el periodo 2020-2023.



El peticionario de las medidas cautelares fue Hernán Ulloa Ordóñez, vocal alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y precandidato a la presidencia del gremio de abogados.



De acuerdo con la resolución, antes del nuevo proceso electoral, el Tribunal de Honor de la institución, que funciona como órgano electoral, deberá emitir el reglamento respectivo, depurar el padrón electoral y conformar juntas electorales en cada cantón de la provincia.



Ulloa, de su parte, comentó que una de las razones que lo motivó a solicitar las medidas es la supuesta violación a las normativas, lo cual a su criterio no garantizan la transparencia del proceso electoral.



Ricardo Vanegas, otro de los precandidatos, llegó pasadas las 09:00 de este jueves hasta la sede del Colegio, en pleno centro de la urbe porteña. Acompañado de sus simpatizantes y precandidatos intentó inscribir su postulación. Sin embargo, no pudo ingresar al edificio.



Vanegas lamentó que no se haya podido inscribir. “Somos la única lista que tiene completos a todos sus candidatos y por eso, los candidatos del continuismo nos cierran las puertas para no inscribir nuestra lista”.



El escenario generó reclamos. Varios simpatizantes del precandidato intentaron abrir la puerta a la fuerza. En múltiples ocasiones gritaron consignas en contra de Jimmy Salazar, actual presidente del Colegio.



Él es esposo de Pamela Martínez, llamada a juicio por el delito de cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016. También fue candidato a prefecto de la provincia bajo el Movimiento Justicia Social.



Salazar llegó minutos después. Desestimó que él sea el responsable de la paralización del proceso. “Que vayan ante el Juez que dictó la providencia o al precandidato que presentó las medidas cautelares (…) Nosotros hemos convocado para que hoy se inicie el periodo de inscripción, pero un Juez la suspendió”.



En diciembre pasado, Salazar había informado que un total de 17 258 profesionales del derecho estaban habilitados para sufragar.