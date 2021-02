Tres etapas de reclamo luego de los escrutinios del 7 de febrero

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un objetivo trazado: cerrar el escrutinio de las elecciones generales entre mañana 20 y el domingo 21 de febrero del 2021, para no comprometer el calendario de la segunda vuelta.

Un lote con 24 kits electorales arribó ayer para que lo revisara la junta especial del exterior. Esa instancia opera en el Colegio Benalcázar, norte de Quito, y tiene hasta el domingo 21 para completar la verificación de tres actas con novedades.



Esto ocurrió porque el Pleno del CNE extendió por cuatro días el plazo para terminar esa tarea. Se argumentó que hubo complicaciones climáticas para el retorno de kits desde Cincinnati, EE.UU., donde está el centro de operaciones de la empresa encargada del traslado de los paquetes.



Desde la junta del exterior se anunció que dentro de los kits que arribaron ayer 18 de febrero había cinco que tenían actas con novedades. Se espera que otros cuatro paquetes electorales lleguen el sábado, con lo que se podría finalizar el procesamiento.



Luego de que no se aprobara el recuento de votos acordado entre los candidatos presidenciales Guillermo Lasso (Creo-PSC) y Yaku Pérez (Pachakutik), Diana Atamaint, titular del CNE, explicó que se concluirá la audiencia nacional de escrutinios para “proclamar los resultados preliminares”.



A pesar de ello, Pérez insiste en que se mantenga el acuerdo pactado con Lasso e ingresó un reclamo solicitando detener el escrutinio. Hasta el momento, en la audiencia nacional ya se conocieron los resultados de las 24 provincias y restan las actas rezagadas del exterior.

Pérez critica que su reclamo de recuento quedará en el limbo, al no haber los votos para aprobar pero tampoco para negar el informe.



El analista electoral Daniel González considera que al haber tratado el reclamo en la audiencia nacional de escrutinio, el CNE debería pronunciarse a favor o en contra, antes de clausurar dicha sesión.



Atamaint dice que una vez proclamados los resultados preliminares se abre un espacio para que las organizaciones políticas presenten reclamos administrativos, ante el propio CNE, y jurisdiccionales, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



El consejero José Cabrera defendió el cierre del escrutinio electoral, para no comprometer el cronograma del balotaje. “No podemos mover un solo día del calendario electoral. No me cierro a una apertura de las urnas, una vez proclamados los resultados, y siempre y cuando se cumplan los parámetros legales”. En la sesión del martes pasado, Cabrera votó en contra del informe de recuento de votos.



Los reclamos se pueden presentar después de que el CNE notifique los resultados a las organizaciones políticas. El Código de la Democracia establece tres tipos de recursos: objeción, impugnación y subjetivo contencioso electoral.



La objeción se solicita a las juntas provinciales cuando existe inconformidad con los resultados. Debe incorporar documentos justificativos.

También se pueden impugnar las resoluciones de las juntas ante el Pleno del CNE. Por último, existe la opción de apelar las decisiones previas en el TCE, con el recurso subjetivo.



El analista Esteban Ron señala que el tiempo aproximado para tramitar objeciones es de seis días; impugnaciones, igualmente seis. Mientras que los recursos subjetivos electorales, sin incidencias y sin aclaraciones, podrían tomar 21 días.

Considera que si se activan objeciones y recursos subjetivos no habría afectación para los actos de la segunda vuelta, principalmente en lo que respecta a la asignación del fondo de promoción y al arranque de la campaña para el balotaje.



Según el calendario electoral, la campaña de segunda vuelta se iniciará el próximo 16 de marzo, es decir, en 25 días.



Pero advierte que si llegan a existir incidentes jurídicos por los recursos en el TCE, ahí sí podría haber afectaciones para los binomios que compitan en segunda vuelta.



Por ahora está confirmada la presencia de Andrés Arauz, candidato presidencial de Unes, en el balotaje. A Lasso y a Pérez los separa un estrecho margen de votación para definir el segundo puesto. Eso quedará dilucidado cuando el CNE proclame resultados.



De hecho, el propio Lasso señaló que extender los pedidos de recuento podría beneficiar a Arauz. “Mientras usted (Pérez) y yo estemos entretenidos sumando y restando votos, el otro candidato ya estará haciendo campaña”, dijo Lasso.



Fabián Pozo, analista, señaló que el calendario no puede modificarse, pues se hizo con base en la fecha de posesión del Presidente y la Asamblea.