611 nuevos recintos electorales para el 2021; habrá menos Juntas Receptoras del Voto

Para las elecciones del 2021 estarán habilitados 611 nuevos recintos electorales. El objetivo es evitar una propagación del virus covid-19 el próximo 7 de febrero de 2021, día en que se celebrará la primera vuelta electoral presidencial.

A escala nacional, estos centros pasaron de 3 665 a 4 276. Manabí, Guayas y Cotopaxi son las provincias donde más recintos aumentaron.



Este escenario obliga a los 13 099 150 electores a verificar su lugar de votación antes de votar, pues hubo una “reubicación” de acuerdo con los nuevos recintos. El sitio para constatar el domicilio electoral está vigente desde la noche del lunes en la web del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Entre los nuevos establecimientos hay coliseos, universidades y unidades educativas particulares y fiscales. Lucy Pomboza, directora de Registro Electoral del CNE, afirmó que desde marzo pasado, cuando empezó la emergencia sanitaria, se buscaron otros recintos para reducir aglomeraciones el 7 de febrero del 2021.



De acuerdo con la funcionaria, a pesar de que hay más recintos, habrá menos juntas receptoras del voto: 39 917, cifra que está por debajo de las

40 276 del 2019, debido a la depuración del padrón electoral.

​

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que junto con la mayor cantidad de recintos electorales se incorporarán medidas de bioseguridad. USD 2,1 millones se destinarán para ese propósito.



Con esos recursos se prevé adquirir mascarillas, pantallas faciales para los miembros de juntas receptoras del voto, entre otros elementos. Además, se instará a que cada elector lleve su propio bolígrafo.

En Guayaquil, la Universidad del Río prestará sus instalaciones para los comicios que serán en febrero próximo. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



El organismo electoral aún está a la espera de la aprobación del presupuesto final por parte del Ministerio de Finanzas. Según Pomboza, luego se adecuarán los recintos. Las delegaciones del CNE tendrán hasta diciembre para hacer los diagnósticos.



En Manabí se incorporaron 73 recintos de instituciones públicas y privadas. Pichincha, en cambio, tuvo limitantes. Ahí solo se incorporaron 26 recintos. “En Pichincha ya habíamos tenido casi un 100% ocupadas escuelas, colegios, universidades, coliseos, casas parroquiales, comunales; ese fue el limitante: ya no existen más lugares”, dijo Pomboza.



¿Qué se hizo en Pichincha? El CNE habilitó la totalidad de todos los centros educativos que ya servían como recintos, pues antes únicamente funcionaba un pabellón o bloque para ese fin. Ahora se usarán pasillos, corredores y patios.



En Guayas, el director electoral Jhon Gamboa afirmó que los 69 nuevos recintos permitirán que se instale una junta receptora del voto de 350 electores por cada aula. Así, por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil se dispuso de 268 juntas para el proceso electoral 2019; para estas elecciones funcionarán 184 juntas y sufragarán 64 400 personas.



“La diferencia de votantes será redistribuida en recintos electorales aledaños, por lo que solicitamos a la ciu­dadanía que consulte su lugar de votación antes de acercarse a sufragar”, indicó.



Entre los nuevos recintos electorales considerados más amplios en el cantón Guayaquil están: exteriores de la explanada del Coliseo Voltaire Paladines Polo, el complejo deportivo Cuatro Mosqueteros, en Coviem, y el Colegio María Luisa Mariscal de Guevara, en el Guasmo Norte.



Andrés León, experto electoral, cree que dada la pandemia, cualquier aumento que se realice resultará insuficiente. No obstante, cree que habilitar un nuevo recinto también genera costos adicionales.



“Vamos a tener que acomodarnos. A mí más bien me preocupa que no se ha dicho nada sobre cómo se va a controlar la especie de mercadillos que se instalan en los exteriores de los recintos, eso podría generar más contagios que las propias filas para sufragar”.