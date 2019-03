César Montúfar se muestra optimista ante los resultados de la elección de Alcalde de Quito

LEA TAMBIÉN

El candidato a la alcaldía de Quito, César Montúfar, acudió la mañana de este domingo 24 de marzo del 2019 a sufragar en el colegio Rumipamba, ubicado en el norte de la capital. A su ingreso a la junta receptora del voto agradeció el cariño y el apoyo de la ciudadanía y se mostró optimista frente a los resultados de las elecciones.

“Los quiteños ya decidieron por la honestidad, ya decidieron por el futuro, ya decidieron por la transparencia, ya decidieron por un cambio, ya decidieron por la democracia, ya decidieron por por una capital rebelde y activa”, señaló.



Además, agradeció a los 1 237 veedores y observadores del movimiento Concertación, quienes “cuidarán cada voto”. En las instalaciones del

movimiento, ubicadas en la Juan León Mera y Roca, el candidato esperará los resultados de las elecciones.



También dijo que, de llegar al cargo, se ocupará de investigar casos de corrupción y recuperar dinero para hacer obras y resolver problemas de transporte, basura, movilidad y otros que aquejan a la ciudad.



En lo político, Montúfar señaló que los quiteños no votan solo por el futuro de Quito, pues la Alcaldía y el Consejo de Participación Ciudadana son espacios de alternativa para que “nunca más regresen aquellos que gobernaron y que hicieron del Ecuador un país tomado por la delincuencia organizada (...). En la elección del alcalde de Quito se juega el futuro del Ecuador, se juega la posibilidad o no de que ese proyecto nefasto que gobernó durante 10 años retorne o no al país”, enfatizó.

#Elecciones2019EC | El candidato @CesarMontufar51 acudió esta mañana al colegio Rumipamba para sufragar. Se mostró optimista frente a los resultados de las elecciones y agradeció al equipo de observadores de Concertación que vigilará el proceso pic.twitter.com/PXBx4mXOWn — El Comercio (@elcomerciocom) March 24, 2019



Finalmente, mencionó que si él llega a la Alcaldía, el correísmo ni el expresidente Rafael Correa volverán al poder, “pero Correa tiene que regresar al país para rendir cuentas ante la justicia. La capital es la sede de Gobierno y centro de gravedad de la política nacional, por eso su alcalde debe tener un liderazgo nacional, defender la democracia, defender los valores principales de la República”.



Montúfar llegó con un grupo de simpatizantes que portaban banderas de Quito y a su alrededor hubo tumulto. Lo aplaudieron y él respondió con gritos de “viva Quito, viva el Ecuador, viva la honestidad, viva el futuro”. Algunos

electores lo saludaron a su ingreso al recinto electoral.